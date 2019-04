Hozták a kötelezőt az újonc, sereghajtó főiskolások ellen

Edzésnek jó volt az egriek siófoki vendégjátéka, akik – minként otthon az ősszel – ezúttal is hússzal kaptak ki. A házigazdáknál Nze Minko nem lépett pályára, de más játékosait is pihentetni tudta Moen edző a Fradi elleni hétközi, idegenbeli rangadó előtt.

Garantált volt a siker, hisz októberben hússzal (11-31) verték az egrieket idegenben Kobeticék úgy, hogy a második félidőben mindössze négy gólt engedtek. Ez a védekezés nem egyedi; az MTK is négyig jutott Siófokon a fordulás után, az MTE ötig, a DKKA hétig, a legutóbbi fordulóban a Kisvárda pedig nyolcig. Mindez nem sok jót ígért az élvonal leggyengébb támadójátékával bíró egrieknek, akik eddig 20,8 találatot jegyeztek mérkőzésenként… Az sereghajtó ellen az első félidő hozta ezt a remek védekezést, amikor mindössze ötig jutottak a főiskolások, akik huszonhárom perc után már tízgólos hátrányban voltak, ám végül „csak” hússzal kaptak ki.

Egy ilyen vereséget követően ritkán látni elégedett szakvezetőt, Debre Viktor edző viszont egyértelműen az volt, mint mondta papírforma mérkőzést játszottak – Úgy jöttünk ide, hogy tizenegynél többet dobjunk és megnehezítsük a hazaiak dolgát, az előbbi sikerült, az utóbbi már nem, néha az volt az érzésem, mintha más sportágat űznénk – mondta a tréner, aki szerint normális eredmény született. Hanczvikkel Zsanett is nagyon örült, hogy tizennyolc gólt tudtak dobni Siófokon!

A mérkőzést látva valóban lehet okuk az örömre, mert az eredmény hízelgő rájuk nézve, a Nze Minko nélkül játszó balatoniak ugyanis sok hibával játszottak, sok ziccert rontottak! Moen edző szerint viszont akik pályára léptek,azok éltek a lehetőséggel és dicsérte a vendégek hozzáállását is, meg is köszönte, hogy végig harcolták ezt a hatvan percet.

A balatoni oldalon ki kell emelni Jezicet, aki az első félidőben hat gólt szerzett, tarthatatlan volt, a fordulás után pedig Janjusevic szórta meg magát, ötször is be tudott találni! A fiatal Wald is minden dicséretet megérdemel és végre Such is megszerezte szezonbeli második találatát, ami remélhetőleg újabb lendületet ad számára a folytatáshoz. Mindezek mellett akadt még egy ok a hazai örömre, méghozzá egri oldalról! A siófoki Brettner ugyanis – aki védekezésben és támadásban is pályán volt – az egyik, ha nem a legjobb teljesítményt nyújtotta az egrieknél. Rajta kívül csak hárman tudták még bevenni ezen a délutánon a balatoni kaput…