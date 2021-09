Időkapszula is őrzi a buzsáki centenárium emlékét

Ünnepélyes keretek között tartotta meg centenáriumát a Buzsáki KSE. A száz éves klub emlékét a jövőben időkapszula, emléktábla és egy fa is őrzi az útókor számára.

Nem mindennapi mérföldkőhöz érkezett a Buzsák KSE, amely alapítása óta, a mai napig tevékeny tagja a somogyi sporttársadalomnak. Az 1920-ban éltre hívott klub ünnepélyes keretek között emlékezett meg az alapítás kerek évfordulójára a község sportpályáján. A második világháborút is átvészelő egyesület a koronavírus-járvány miatt egy évvel kénytelen volt elhalasztani centenáriumát, melyre a szervezők egy fotókiállítással is készületek.

– A képkiállítás az egyesület életének egy töredéket mutatta be – fogalmazott Bebics János, a Buzsák KSE elnöke. – Elég nagy kutatómunka van mögöttünk, de még ugyanennyi áll előttünk, mivel elődeink kevés írásos emléket hagytak ránk. Ami bizonyos: 1920 februárjában alapították a klubot, ami így Somogy megye hetedik legidősebb sportegyesülete. Buzsák 1949 óta minden évben játszott a megye valamelyik osztályában, melyekben tíz arany-, nyolc ezüst és négy bronzérmet szerzett. A második világháború után, amikor újjászerveződött a vidéki, így a buzsáki futball is, ki kell emelnek egy nevet, mégpedig Nagy Gyuláét, aki a buzsáki születésű olimpiai bajnok labdarúgó, Nagy Lajos édesapja. A száz éves évforduló alkalmával igyekeztünk felkeresni minden egykori játékost. Büszkeséggel tölt el minket, hogy a közösségünk ennyi időn át fenn tudta tartani ezt a csapatot, s azon dolgozunk, hogy ez így is maradjon.

A Buzsák KSE egykori játékosa, Győző István kereken húsz évvel fiatalabb faluja egyesületénél. A 81 esztendős egykori kapusból rengeteg emlék tört elő az évforduló kapcsán.

– Nyolc évet futballoztam Buzsákon, 16 évesen kezdtem az ifiben, majd két év múlva kerültem fel az első csapatnak, mikor elment a kapusuk – mondta Győző István. – Sok emlékezetes mérkőzésem volt: az egyik egy Balatonboglár elleni hazai. Az ellenfelet úgy letámadtuk, a félpályán sem tudott átjönni, csak ketten voltunk hátul, a bal védőnk és én. Egyszer Laborfalvi előre vágta a labdát, ami gólyaugrásban jött felénk. Azt mondta Takács: ne bántsd, majd én ballal megküldöm és ott esik le a másik kapunál. Ez annyira jól sikerült, hogy a mi kapunkban kötött ki a labda, pont a pipában. Voltunk mi ezután mindenek, csak rendes emberek nem. Tizenöt perc múlva kigurítottam neki a labdát, végigfutott a bal szélen és tizenhatról csoda nagy gólt lőtt, végül pedig nyertünk kettő-egyre.

A Buzsák KSE centenáriumát a Magyar Labdarúgó Szövetség is üdvözölte, Csányi Sándor elnök ajándékát Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője adta át Kara Lajos polgármesternek. A jubileumi ünnepségen Nemes Nándor, az MLSZ Somogy Megyei igazgatóságának igazgatója, Huszti Gábor, a megyei közgyűlés alelnöke és Neszményi Zsolt kormánymegbízott is jelen volt.

A centenáriumot egy barátságos gálamérkőzéssel koronáztak meg a buzsákiak, akik a méltán híres, vézás mezükben léptek pályára a horvát testvértelepülésük, az NK Naptol (Pozsegaszentpéter) ellen. Mile Pavicic, Kaptol polgármestere kiemelte: korábban a kultúrcsoportok találkoztak egymással, most pedig a hagyományokat folytatva a sportban is barátságot szövődnek, reméli, hogy ez határon átívelő kapcsolat a jövőben is folytatódik majd.