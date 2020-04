Ifjakkal építenék a jövőt

Akárcsak az Európai bajnokságok nagy része, úgy az OTP Bank Liga NB I. küzdelemsorozata is szünetel a koronavírus-járvány miatt. A Kaposvári Rákóczi FC edzőjét, Waltner Róbertet kérdeztük a jelenlegi helyzetről, illetve a csapat eddigi szerepléséről.

Ebben az évben még nem tudott mérkőzést nyerni a Kaposvári Rákóczi FC, amely az utolsó helyen áll a tizenkét csapatos NB I.-ben. A sorozatos vereségek után talán jókor jött a csapat számára ez a kényszerszünet.

– Ez a szünet abból a szempontból jól jött, hogy lelkileg mindenki helyrerázódhat – nyilatkozta Waltner Róbert. – Öt hét után tudtunk újra együtt edzeni, ez mindenkinek hiányzott. Eddig azonban ez önhibánkon kívül nem volt lehetséges, de voltak negatív és pozitív hatásai is annak, hogy otthon vagyunk. Hogy mire gondolok? Negatív, hogy nem volt edzés, nem tudunk mérkőzéseket játszani, ami egy labdarúgó számára egyenlő az élettel. Pozitív viszont az, hogy ha csak a saját példámat említem, sok időt tudtam a gyermekeimmel, a családommal tölteni. Az elmúlt napokban több mindent átértékeltem, és rájöttem arra, hogy eddig keveset foglalkoztam a családommal. Az edzésről hazaérve, még itthon is szinte csak a labdarúgással törődtem, most viszont játszok a gyermekeimmel, közös programokat szervezünk. Az elmúlt négy hétben többet játszottam velük, mint az elmúlt egy évben. Nagyon szeretem a munkámat, de ebből tanulva nem hanyagolom el ennyire a családomat a jövőben. Fontos a munka és a család közötti egyensúlyt megtalálni, hogy egyik se sérüljön.

– A kialakult helyzet miatt kevesebb időt fordítok jelenleg a focira – tette hozzá Waltner Róbert. – Most érzem, hogy milyen nyomás alatt volt rajtam, milyen stressznek voltam kitéve a bajnokság alatt. Nem kimondottan az NB I.-re gondolok, hiszen az NB II.-ben, amikor egy sikerszériában voltunk, akkor is éreztem ezt. Most sokkal nehezebb ezt a fajta nyomást elviselni, de erősnek kell maradni, állni kell a pofonokat és soha nem feladni! A játékos-pályafutásom befejeztével egyből edzőnek álltam. Nem volt pihenő időszakom, amikor átértékelhettem volna az életemet vagy feldolgozni, hogy véget ért egy korszak az életemben. Nehéz az átállás, hogy egyik héten még játékos vagy, utána meg már edző. Most viszont szünet van, ami egy új helyzet számomra és ebből megpróbálom a legjobbat kihozni. A családom a legfontosabb, s ezt az időszakot minél jobb hangulatban szeretném velük átvészelni. Nyilván gondolok a focira. Vannak terveim, elképzeléseim, azonban sok mindenhez, mint edző, egyedül kevés vagyok. Próbálok javaslatokat tenni a tulajdonos felé, hogy mitől lehetne sikeresebb a klub. Örülnék, hogy ha le tudnék ülni ezekről beszélni vele.

A kaposváriak edzője szerint a másodosztály a reális a Rákóczi számára

A kaposváriaknál a legutóbbi két bajnoki összecsapáson csak magyar labdarúgók kaptak lehetőséget, sőt a fiatalok is egyre többször jutnak szóhoz.

– Ez nem csak az én, hanem a klub vezetőivel közösen meghozott döntés volt – mondta erről Waltner Róbert. – Természetesen egyetértettem vele, hiszen mindenki elmondta az érveit, hogy miért is jó ez az egyesület számára. A jelenlegi tabella szerint a másodosztályban fogjuk folytatni. Ez a realitás. Az NB II.-ben pedig nem játszhat külföldi labdarúgó. A jövőt kell építeni és nem mellesleg a klub hozzájuthat egy komolyabb összeghez, ha fiatalokat küldünk pályára, s ezekkel a játékpercekkel szeretnénk minél több pénzt szerezni, ezzel is segítve a klubot. Nem is beszélve arról, hogy az NB II.-ben még mindig él a fiatalszabály.

Az egyelőre kérdéses, hogy folytatódhatnak-e egyáltalán hazánkban a már megkezdtett bajnokságok, s ha igen, akkor mikor.

– Nem szabad azzal foglalkoznunk, hogy mi lesz a bajnoksággal – fogalmazott Waltner Róbert. – Hirtelen több forgatókönyvet is fel tudnék vázolni, de ezeket már a zártkapus, Ferencváros elleni mérkőzésünk után is elmondtam a játékosoknak. A döntést a Magyar Labdarúgó Szövetség fogja meghozni. Úgy gondolom, hogy megpróbálják valahogy befejezni ezt a bajnokságot. Nekünk alkalmazkodnunk kell a kialakult helyzethez. Felesleges azon gondolkodni, hogy mi lesz „ha”. Mindennek megvan a miértje, mindig pozitívan kell felfogni a döntéseket.