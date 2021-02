Igazi csapatmunkával nyert a KVK

Magabiztos sikert aratott az erőtől duzzadó, remekül felkészített Kaposvári VK a Szegedi VE ellen az E.ON férfi vízilabda OB I. 20. fordulójában.

A válogatott szünet miatt több mint két hét után ugrott újra vízbe bajnokin a Kaposvári VK, amely a tabellán egy ponttal mögötte álló Szegedi VE együttesét fogadta a Csik Ferenc Versenyuszodában. Érződött a somogyi pólósokon, hogy hasznosan töltötték a mögöttük hagyott időszakot, de ezt a Tisza-partiakról is el lehet mondani. Ráadásul az első negyedben a szerencse is a vendégek mellé állt, hiszen két büntetőt is kaptak, illetve még a megpattanó lövéseik is a kapuban kötöttek ki. A KVK bár magabiztosan játszott, de elöl néha kapkodott, így kétgólos hátrányban került az első etapban. Surányi László tanítványai a másodikban nagy offenzívát indítottak és Juhász-Szelei Norbert akciógóljának, valamint a vendégk bekkek számára tarthatatlan Kacper Langiewicz centergóljának köszönhetően előbb egyenlítettek, majd Damagoj Jajcinovic találatával már az előny is náluk volt a nagyszünetre.

A fordulást követően a KVK amerikai válogatott játékosa, Kacper Langiewicz harcolt ki büntetőt, melyet Mijic Dávid értékesített, ezzel pedig kettőre nőtt a hazai gárda előnye. A Szeged bár rendre kapaszkodott, de egy gólnál nem tudott közelebb kerülni a nagy elánnak játszó hazaiakhoz. Az utolsó negyedre fordulva Kovács Olivér távoli góljával már három volt a KVK fórja, azonban Kiss Csaba gondoskodott arról, hogy a somogyiak nem dőljenek hátra idő előtt. Az pedig végképp nem kényelmesíthette el a Kaposvárt, hogy az utolsó percekre a vendégek játéka helyenként már a brutalitást sem nélkülözte, a játékvezetők azonban ezt nem büntették. Ez a stílus nem igazán feküdt a hazaiaknak, akik azonban ritmust tudtak váltani, s egy gyors vízilabdával meglepték a vendégeket, akik a meccse ezen periódusában mér nem tudták tartani a lépést.

A Kaposváron az első perctől lehetett érezni az erőt és a magabiztosságot, amely igazi csapatmunkával párosult. Ezzel pedig nagy nyomást helyeztek a hazaiak a Szegedre. A vendégek bár sokáig tartották magukat, de talán belül ők is érezték, hogy ezen a mérkőzésen nincs esélyük a három pont megszerzésére. A remekül felkészített KVK végül teljesen megérdemelten szerezte meg a győzelmet, amely a csapat első idei sikere is volt egyben.

Kaposvári VK–Szegedi VE 14–12 (3–5, 4–1, 3–2, 4–4) Kaposvár, Csik Ferenc Versenyuszoda, zárt kapuk mögött. Vezette: Homonnai, Füzesi. Kaposvári VK: Csiszár – Langiewicz (1), Jajcinovic (1), Mijic (4), Vindisch (1), Juhász-Szelei (2), Horváth Á. (1). Csere: Kakstedter, Kovács O. (2), Tóth Á., Palatinus, Dobos D. (2), Vékony. Vezetőedző: Surányi László. Szegedi VE: Molnár D. – Sánta (1), Kürti (4), Kiss Cs. (3), Palotás (2), Horváth Zs., Boros (1). Csere: Tóth Gy. (1), Börcsök, Baj, Somlai, Mekkel, Farkas K. Vezetőedző: Szabó Zoltán. Gól emberelőnyből: 10/2, illetve 10/1. Gól ötméteresből: 2/2, illetve 4/3. Kiállítva, végleg cserével: Kipontozódott: Jajcinovic (16. p.), Horváth Á. (31. p.), illetve Mekkel (23. p.).

– Nagyon készültünk erre a találkozóra – nyilatkozta Surányi László, a Kaposvári VK vezetőedzője. – Az elmúlt napokban darabokra szedtem a Szeged játékát és ezt próbáltam átadni a csapatnak. Úgy gondolom, hogy ez valamelyest sikerült is. Amit viszont ezúttal sem tudtunk megvalósítani az az, ami a Ferencváros elleni edzőmeccsen is kiderült: öt-hat amatőr, elkerülhető gólt kaptunk. Ezt ezúttal sem tudtuk minimalizálni, ugyanis megúszások, elváltások és figyelmetlenségek után kaptunk gólokat. A támadásaink viszont jók voltak. A játék képe alapján azt gondolom, hogy jól sikerült az elmúlt hetekben végzett mini alapozásunk.

– Az edzőnk két dolgot kért tőlünk a mérkőzés előtt – fogalmazott Mijic Dávid, a Kaposvári VK négy gólt szerző ó játékosa. – Az egyik az volt, hogy hat, vagy annál kevesebb gólt kapjunk, ezt azonban nem tudtuk megvalósítani. A másodikat és a legfontosabb kérést azonban igen, hiszen nyertünk, így a sok videózás és edzés végül meghozta a gyümölcsét.

– Jól kezdtünk, és amíg fejben száz százalékos állapotban voltunk, addig abban a mederben zajlott a mérkőzés, amelyikben terveztük – mondta Szabó Zoltán, a Szegedi VE vezetőedzője. – Utána a fáradtság miatt elöl és hátul is pontatlanok voltunk, nem tudtuk megoldani az amerikai center semlegesítését, aki a mezőny egyik legjobbja volt ezen a találkozón. Ez tanulságként kell, hogy szolgáljon nekünk. A jövőben többféle védekezést kell alkalmaznunk. Elöl is bele-bele hibáztunk olyan befejezésekbe, amelyeknek a jövőben nem szabad. Elsősorban nem a lőtt gólok számával vagyok elégedetlen, hanem a védekezéssel. Tizennégy kapott góllal nagyon nehéz Kaposváron meccset nyerni, ez nekünk sem sikerült.