Ikertestvérekkel erősített a Rákóczi az új szezonra

Három fiatal labdarúgó is csatlakozott a Kaposvári Rákóczi FC együtteséhez, amely szombaton a Budapest Honvéd-MFA ellen vívja bajnoki főpróbáját.

Gőzerővel készül a Merkantil Bank Liga NB II. új idényére a Kaposvári Rákóczi FC labdarúgó-csapata. A zöld-fehérek a napi edzések mellett eddig két felkészülési mérkőzésen is pályára léptek, s szombaton még egy főpróba is vár rájuk a Budapest Honvéd-MFA ellen.

– Edzői pályafutásom során még nem tapasztaltam olyat, hogy csak egy szünet álljon rendelkezésre – nyilatkozta Waltner Róbert, a Kaposvári Rákóczi FC vezetőedzője. – Így nem is csoda, hogy más-más fizikai állapotban vannak a játékosok, főleg azok, akik most érkeztek. Ezt egy szintre kéne hangolni, ami nem egyszerű feladat. A Paks ellenin jól sikerült. Az első hetven percben azok játszottak, akiket már leigazoltunk, egy próbázóval kiegészülve. Az akkor látottakra lehet alapozni, így bizakodó vagyok a bajnoki rajttal kapcsolatban.

A Rákóczitól a kiesést követően több labdarúgó is távozott, így számos próbázó jelent meg a zöld-fehérek edzésein. A somogyiak első szerzeménye a csatár poszton bevethető Szarka Ákos volt, akit pénteken újabb három játékos követett. A kaposváriak keretéhez ugyanis Varjas László és ikertestvére, Zoltán valamint Földi Botond is kölcsönbe csatlakozott.

Varjas Zoltán a Videoton korosztályos együtteseiben ismerkedett meg a labdarúgás fortélyaival, majd a 2017/2018-es szezonban Mezőkövesdre igazolt. A jelenleg húsz éves védő már akkor lehetőséget kapott az élvonalban. A következő idény tavaszi felét a másodosztályú Ceglédnél töltötte kölcsönben. Az előző, koronavírus-járvány miatt félbeszakított bajnokságban szintén kölcsönben szerepelt, de akkor már a szlovák második ligás KFC Komarno gárdájában. A védő az U18-as, illetve az U21-es válogatottban is pályára lépett korábban.

– Már télen is felmerült, hogy a Rákóczihoz igazolok, de akkor Szlovákiában játszottam, ahonnét nem engedtek el – mondta Varjas Zoltán. – Azóta már figyelemmel kísérem a csapatot. Úgy gondolom, hogy nagyon jó stílusban játszottak az NB I.-ben. A szakmai stábból Disztl Lászlóval már dolgoztam korábban együtt, Waltner Róbertről pedig csupa jó dolgot hallottam, ez pedig sokat számított. Úgy gondolom, hogy itt jó lehetőségem nyílik a fejlődésre.

Varjas László szintén szülővárosában, Székesfehérváron a Videoton korosztályos csapataiban kezdte labdarúgó-pályafutását, majd 2018 februárjában igazolt Mezőkövesdre, ahol pályára lépett már az NB I.-ben is. Az elmúlt éveket a másodosztályú Vácnál töltötte kölcsönben, ahol kilenc tétmérkőzésen egy gólt szerzett a jobb oldali védőként és középpályásként is bevethető labdarúgó. Aki, akárcsak ikertestvére, kapott már utánpótlás-válogatott meghívót, de még nem mutatkozott be a nemzeti csapatban.

– Nagyon jól érzem magam a csapatnál, gyorsan beilleszkedtem, hiszem hamar befogadtak minket a társak – mondta Varjas László. – Úgy érzem, hogy Kaposváron minden feltétel adott ahhoz, hogy fejlődni tudjunk és játéklehetőséget kapjunk.

A somogyi zöld-fehérekkel kapcsolatos további hír, hogy a klub július 27-én, hétfőn kezdi a bérletek árusítását a klubszékház irodaépületében. A szurkolók 13 és 14 óra között válthatják majd meg a 2020/2021-es szezonra szóló bérleteket. A másodosztályba visszaeső egyesület egy nemes gesztust tett az ultrák felé – akik a vereségek ellenére is kitartottak a csapat mellett az élvonalbeli szereplés alkalmával –, hiszen az eredményjelző alatt lévő állószektorból ingyenesen nézhetők a mérkőzések.

Korosztályos válogatottak

Földi Botond Vácon kezdte pályafutását, melyet a Puskás Akadémia valamint a Vasas Kubala Akadémia korosztályos csapatainál folytatott. Az első áttörést a mezőkövesdi szerződés jelentette a jelenleg 18 esztendős játékos számára, hiszen bemutatkozhatott az élvonalban. A támadóként bevethető labdarúgó az előző évadban a másodosztályú Dorog játékosa volt, ahol harminc tétmérkőzésen jutott szóhoz, s négy gólt szerzett. A játékos emellett magyar korosztályos válogatottakhoz is rendszeresen kapott meghívót.

– Szimpatikus a csapat és a város is – mondta Földi Botond. – A csapattársak hamar befogadtak, az idősebb játékosok segítőkészek. A választásom azért esett Kaposvárra, mert úgy érzem, hogy itt sok játéklehetőséget kaphatok. Ehhez persze megfelelően kell teljesítenem az edzéseken és a mérkőzéseken.