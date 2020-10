Illés János húsz év után távozik a kaposváriaktól

Távozik a labdarúgó Merkantil Bank Ligában szereplő Kaposvári Rákóczi FC együttesétől Illés János. A sportigazgató két évtizeden keresztül dolgozott a zöld-fehér klubnál.

Illés János az elmúlt húsz év során több vezetőpozíciót is betöltött a Kaposvári Rákóczinál.

A somogyi zöld-fehér klub ezen időszak során kétszer is feljutott az NB I.-be. A magyar első osztályban összesen tizenegy szezont töltött el, ami a csapat folyamatos szerény költségvetését tekintve megsüvegelendő teljesítmény. Főleg úgy, hogy számtalanszor megszorongatta a legnagyobb csapatokat is.

A Rákóczi a 2007/2008-as szezont a hatodik helyen zárta, ami ez idáig a klub legjobb szereplésének tekinthető. A sportvezető 2015-ben egyszer már elhagyta a klubot, de az akkori vezetők újra felkérték a munkára. A klub akkor a megyei első osztályig süllyedt vissza, majd innét kapaszkodott fel egészen az NB I.-ig. Ehhez pedig Illés János munkája is kellett.

Igen vegyes volt a megítélése

A Rákóczi szurkolói igen vegyes megítéléssel fogadták Illés János munkáját, főként a 2014-es első osztályból, majd az egy évre rá következő másodosztályból való kiesést követően. A sportvezető ekkor le is mondott a klubnál betöltött tisztségéről egy polgármesteri kommünikét követően, azonban mégis marad a csapat mellett, amely a negyedosztályból kezdte újra felépíteni magát. A legutóbbi NB I.-es időszak végén több alkalommal is nyomdafestéket nem tűrő rigmusok hangzottak fel ellene a lelátókon.

Illés János nevéhez több olyan labdarúgó szerződtetése is fűződik, akik a válogatottban, illetve a magyar első osztályban is meghatározó szerepet töltöttek, töltenek be a mai napig. A sportvezető távozásának semmi köze sincs a magyar médiában csak „Sámán-ügynek” nevezett történethez. A kaposvári csapat mellett pár napig dolgozott egy masszőr, aki energiagyógyászattal is foglalkozott. A férfit a játékosok csak sámánnak nevezték.