Ilyen még nem volt; három kapott gól hazai pályán…

Véget ért egy nagy sorozat: tizenhat veretlen hazai bajnoki után kikapott saját közönsége előtt a BFC Siófok. Ráadásul a végeredmény még a balatoniakra nézve hízelgő azzal az Aqvital FC Csákvárral szemben, melyet már öt éve képtelenek legyőzni.

Finoman szólva sem a házigazdák napja volt ez, hiszen a vendégek az első perctől irányították a mérkőzést, Galambos ziccerét még megúszták, ám Daru már nem hibázott a hetedik percben. A csákváriak szinte átrohantak a balatoniakon, a megindulásaik állandó veszélyt jelentettek… A játékrészt Daru foglalta keretbe közvetlenül a szünet előtt, akinek nagyon megy a Siófok ellen, hiszen az ősszel a második félidőre beállva rúgott kettőt, miként most is elég volt a duplájához negyvenöt perc!

A fordulás után sem változott semmi, a sárga–kékek erőlködtek, a vendégek pedig újabb gólt szereztek Galamos révén, amivel hetvenhárom perc után le is zárták ezt a bajnokit. Remili átlövésével még szépítette a Siófok, melynek a folytatásban esélye sem volt a pontszerzésre. A találkozó kevés pozitívumainak egyike Remili találata, illetve az eddig „jegelt” saját nevelésű Balogh Bence játéka, aki jól szállt be, lendületet hozott, a hazai találatban is főszerepet vállalt. Hiányzott a szervezettség a házigazdáknál, akik meglehetősen szokatlan összeállításban szerepeltek: Bencze másodszor kezdett a tavasszal, Izing és Jánvári volt a két belső védő, akik ketten összesen játszottak 108 percet a tavasszal, ráadásul egy új arc is akadt a csapatban Beliczky Gergő személyében, aki mintha nem találta volna a helyét az együttesben, igaz ezúttal ez nem csak róla volt elmondható. Kaotikusnak tűnt az, amit a pályán mutattak.

A balatoniak hatmeccses veretlenségi sorozata ért most véget, akik a tavasszal még nem tudtak lehozni nullára mérkőzést! Jánváriék védekezését minősíti a három bekapott gól, amire ebben a szezonban még nem volt példa hazai pályán. Egyszer kaptak ennyit idegenben, a listavezető MTK Budapest otthonában… A veretlenségi széria után úgy tűnik, új frontot nyitottak Gál István tanítványai, akik két győzelemmel kezdték a tavaszt, amit három nyeretlen követett.