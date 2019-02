Indul az alapszakasz hajrája a hölgyeknél

A Budaörsi DSE együttesét fogadja pénteken 18 órakor a Kaposvári Városi Sportcsarnokban a veretlen 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem NB I.-es női röplabdacsapata.

A 17. forduló után is veretlen somogyiak célja egyértelműen az újabb győzelem begyűjtése, már csak azért is, mert ebben az évadban már kétszer is 3–0-ra nyertek a tabella negyedik helyén álló vendégek ellen. A Pest megyei alakulat egyébként a mezőny egyik legszimpatikusabb csapata, Fekete Krisztina vezetőedző és Torma Péter másodedző jól küzdő, bravúrokra is képes együttest épített az elmúlt hónapokban. A Budaörsi DSE a remek kezdés után szeretné kivívni a felsőházi tagságot a rájátszásra, de azt vélhetően ők is tudják, hogy ehhez nem a somogyiakat kell legyűrniük, hanem közvetlen riválisaikat.

Sasa Nedeljkovic eddig hibátlanul menetelő tanítványainak egyébként ezzel a mérkőzéssel indul a bajnoki alapszakasz hajrája, fejben pedig már készülhetnek az Extraliga-tagságért kiírt rájátszásra.

– Tudjuk, minden csapat szeretne legalább pontot rabolni tőlünk, de mi minden egyes mérkőzésre jól felkészülünk, és természetesen hazai pályán a közönségünket is szeretnénk mindig kiszolgálni – mondta Miklai Zsanett csapatkapitány, aki kisebb csuklósérülése után a héten újra edzésbe állt.

A Diamant így teljes kerettel várja a kezdést.

A somogyi lányokra három bajnoki vár még az alapszakaszban: elutaznak a DVTK-hoz, majd a TFSE jön Kaposvárra, végül pedig a nagy rivális MTK Budapest otthonában lép pályára az 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem.