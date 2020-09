Ismert légiósoknak adnak bizalmat a kosárlabdázók

Immár teljes kerettel készülhet a 2020/2021-es szezonra a Kaposvári KK férfikosárlabda-csapata. A somogyiak szeretnének az előző idényeknél jobb szerepléssel előrukkolni. A nyári igazolásokról és a célokról Puska Zoltán ügyvezetővel beszélgettünk.

– A koronavírus-járvány miatt rendhagyó keretek közt véget ért szezont követően milyen irányelvek alapján alakították ki a 2020/2021-es csapat játékoskeretét?

– Úgy próbáltuk felépíteni a csapatot, hogy ár-érték arányban megfelelő együttest tudjunk kialakítani a kitűzött célokhoz – nyilatkozta Puska Zoltán, a Kaposvári Kosárlabda Klubot működtető gazdasági társaság ügyvezetője. – A kitűzött reális célunk az, hogy ne kerüljünk még egyszer olyan szituációba, mint az elmúlt két évben.

– Vagyis?

– Nagyon szeretnénk a tizedik hely környékére „belőni” magunkat. Általánosságban elmondható, hogy nem akarunk a kiesés környékére kerülni. Emellett az elmúlt szezonnál látványosabb, gyorsabb játékra képes csapat kialakításán dolgozunk.

– Valamennyi légiós korábban bemutatkozott már Magyarországon szereplő klubban, tudatos választás volt az ő szerződtetésük?

– Igen. Elsődleges szempontunk az egyes és ötös játékos megtalálása volt. Ez volt az, amivel indultunk. Minőségi kosárlabdázókat sikerült igazolnunk, akik ezt be is fogják bizonyítani. Az egyes és ötös pozíciós játékos szerződtetése mellett törekedtünk arra, hogy egy olyan magyar kosárlabdázó is kerüljön hozzánk, aki a leginkább tudja segíteni a centerposzton Aiken munkáját. Mind edzésen, mind pedig a mérkőzéseken egyaránt. A kettes és hármas posztra később tudtunk igazolni, ezekre a helyekre több játékos is képben volt.

– Miként esett a választás rájuk?

– Hangsúlyozni szeretném, hogy nem a „maradékból” választottunk. Ez nagyon fontos tényező. Tudatosan próbáltuk megtalálni a számunkra legkedvezőbb megoldást. A hármas posztra kerestük a legtovább a megfelelő játékost. Annak függvényében, hogy hova tudunk minőségi kosárlabdázót igazolni. Előbb Sinovec jött a kettes posztra, majd a hármasra Rivers. Utóbbi személyével lett teljes a keretünk.

– Örömteli, hogy az erőcsatárokat tekintve két kaposvári nevelésű kosárlabdázó is található a csapatban.

– Ami a négyes posztot illeti mindenképp hazai nevelésű játékosban gondolkodtunk, ezért sem igazoltunk ide senkit. Hendlein Roland mellett Bogdán Benedek kap majd több lehetőséget.

– Az új szabály miatt a 23 éven aluli fiatalok mindenképp több időt töltenek majd a pályán.

– Nem véletlenül kezdtük el a nyáron, sőt már a karantén tavaszi feloldása után közvetlenül a fiatalokkal az edzésmunkát. Ők szinte végig dolgozták szinte az egész nyarat, csak minimális szünetük volt. Az U23-as szabálynak megfelelően folyamatosan arra kell törekednünk, hogy mindig legyen olyan fiatalunk, akire számíthatunk a felnőtt csapatnál. Ebben a szezonban Krnjajszki Borisz és Hock Gergő azok, akik közülük várhatóan a legtöbb játékpercet töltik majd a pályán a mérkőzéseken. Ők 1998-as születésűek.

– Kik jöhetnek utánuk?

– Mellettük Veilandics Barna és Puska Bence 2001-es születésűként következnek a sorban. A 2002-es korosztály képviselői közül Takács Arnold és Fehér Benjámin, valamint a 2003-as korosztályból Cohill Erik és Paár Márk lesz reményeink szerint később bevethető. Nagyon figyelünk Antalics Dániel felkészítésére. Ő még csupán tizenöt esztendős, de már rendszeresen a felnőtt csapattal edz.

– Tudatos lépés, hogy a fiatalokat közelebb hozzák a felnőtt együtteshez?

– Abszolút. A nyári felkészülés valamennyi edzésén délelőtt és délután is részt vettek. Az iskola indulásával pedig az ottani kötelezettségeik mellett a lehető legtöbb edzésen várjuk őket. Ez azért is fontos, mert szeretnénk, ha idővel a felnőtt csapatnál is minél több játékpercre alkalmassá válnának.

– A fiataloknál maradva több változás is volt a nyáron. Kik távoztak?

– Vámi Bálint és Horváth Hunor tanulmányaik okán a fővárosba költöztek. Esküdt Zsombor pedig úgy döntött, hogy abbahagyja a kosárlabdát ezen a szinten és a privát életére koncentrál.

– Mit kell tudni a felnőtt csapat felkészülési programjáról?

– Mérlegeltünk a lehetőségeinket és úgy döntöttünk, hogy a hazai előkészületi mérkőzéseket zárt kapuk mögött tartjuk. A hagyományos Orosz László Emléktornára azonban várjuk a szurkolóinkat.