Most Hévíz vár a Balatonlellére 

Újabb hazai mérkőzés vár a Greenplan Balatonlelle SE együttesére az NB III. Nyugati csoportjának tizenkettedik fordulójában. Kenéz Szabolcs együttesére kiélezett mérkőzés vár majd vasárnap 13.30 órakor, hiszen a Hévíz SK látogat a Balaton-partjára.

Ismét a Hévíz együttesével találkozik a balatonlellei gárda, ez az összecsapás pedig több szempontból is érdekes. Az egyik, hogy ez a két együttes a harmadosztályért vívott párharcban is találkozott egymással. Abból a somogyiak jöttek ki győztesen, de a Magyar Labdarúgó Szövetség a visszalépések miatt a Hévíz együttesét is felkérte arra, hogy lépjen fel az NB III.-ba. A zalaiak is a Nyugati csoportba kaptak besorolást, ahol még nem szereztek győzelmet. A somogyiak viszont az utóbbi hetekben egyre jobb formát mutatnak, hiszen két, a tabella első felében tartózkodó csapattól is pontot szereztek.

– Amíg az osztályozó egy kétmeccses, egészen más hangulatú történet volt, addig a vasárnapi mérkőzés egy a sok bajnoki közül – fogalmazott Kenéz Szabolcs, a Greenplan Balatonlelle SE vezetőedzője. – Az, hogy a tizenötödik találkozik a tizenhatodikkal ad egy kis pikantériát az összecsapásnak, de nem helyezünk terhet a játékosokra. Ez a mérkőzés sem lesz élet-halál kérdése. A saját játékunkra koncentrálunk, egy stabilabb védekezésre próbáljuk helyezni a hangsúlyt, s ebből labdákat szerezni és támadásokat építeni.