Ismét jól jöhet a régi iskola

A szezon utolsó idegenbeli bajnokiját játsszák Somogy élvonalbeli női kézilabda­klubjai; a Siófok KC Kisvárdán, míg az újonc Boglári Akadémia-SZISE pedig Mosonmagyaróváron vendégszerepel szombaton 18 órakor. Mindkét klub optimistán, három veretlen meccsel a háta mögött várja ezt az utolsó előtti fordulót.

Feszített lett a program az év végére, a balatoniak 19, a várdaiak pedig 20 nap alatt lépnek immár hatodszor pályára. A szabolcsiak legutóbb Dunaújvárosban, a szünetben még döntetlenre álltak, aztán – mint edzőjük, Bakó Botond megfogalmazta – a második félidőben szinte egyik pillanatról a másikra elfogytak. Hatgólos vereség lett a vége, de Siska, Milosevic, Dombi teljesítményét így is kiemelte a tréner, akinek tanítványai közül a legtöbb akciógólt a 23 éves Udvari jegyzi ebben a szezonban hetvenkilenccel, míg a házi gólkirály a 19 éves Szabó Nina, akinek 103 góljából 43 büntetőből esett. Ha hozzátesszük, hogy a már említett Dombi is 23 éves, akkor kijelenthetjük, hogy nem csak jelene van ennek a kilencedik Kisvárdának.

Egy hosszú szezon végén járunk, ilyenkor a legfontosabb, hogy fizikálisan, mentálisan miként teljesítenek a játékosok. A balatoniak kifejezetten jól, Szikoráék megmutatták a karakterüket, ahogy Zovko edző fogalmazott, hiszen hétgólos hátrányból fordítottak az MTK ellen, majd az utolsó pillanatokban egyenlítettek Vácon, legutóbb pedig a bronz­éremre hajtó óváriakat darálták be a hajrában tartalékosan is. Kisvárdán sem lesz könnyű dolguk, ám ha újra előveszik a Zovko edző által kedvelt, a védekezést előtérbe helyező „régi iskolát”, akkor nem lehet kérdéses a sikerük. Huszonhét gól alatt kell tartaniuk a házigazdákat, huszonhéttel ugyanis már kaptak ki, ám ha ennél kevesebbig jutott az ellenfelük, az mindig balatoni sikert hozott. Reméljük, így lesz ezúttal is… A balatoniak egyébként négy éve nem kaptak ki a Kisvárdától, hétmeccses győzelmi sorozatban vannak velük szemben.

Siófoki vereség után fogadja a Mosonmagyaróvár a másik somogyi klubot, a Boglári Akadémia-SZISE együttesét, az előbbi a bronzért, az utóbbi pedig a bennmaradásért hajt. A Monori nélküli bogláriaknak a cél eléréséhez az is elég, hogy a rivális Szombathely ne nyerjen Érden, vagy most Mosonmagyaróváron, illetve az utolsó fordulóban, hazai környezetben, a Kisvárda ellen legalább egy pontot szerezzenek. Minden estre a saját kezükben van a sorsuk, ami azért megsüvegelendő az újonc, fiatalokkal felálló somogyiaktól, akiknek átlagéletkora a legutóbbi Vác elleni bajnokin 19 év volt. Hogy nincsenek más(ok) eredményeinek kiszolgáltatva, az annak köszönhető, hogy hármas sikerszériában vannak; legyőzték otthon az Érdet (28–26) és a Vácot (29–25), illetve idegenben az Albát (34-31). Farkas 14 góllal zárta ezt a három bajnokit, Vámos tizenkettővel, Kukucska pedig kilenccel, Kajdon is ugyanennyivel, ám az érdi bajnokit ki kellett hagynia, de Koronczai is szórt tizenötöt, igaz, nyolcat büntetőből. A bajnokság végére összeállt ifjabb Kiss Szilárd csapata, mely remélhetőleg Mosonmagyaróváron is igazolja mindezt és megizzasztja a bronzért küzdő házigazdákat.