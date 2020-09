Ismét kikapott a Kaposvári KK

Kikapott a paksi VIII. Morgen Ferdinánd Emléktorna első mérkőzésén a Szolnoki Olaj KK együttesétől a Kaposvári KK férfikosárlabda-csapata.

VIII. Morgen Ferdinánd Emléktorna: Szolnoki Olaj KK–Kaposvári KK 77–66 (18–11, 21–20, 29–20, 9–15) Paks, Atomerőmű SE Sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Benczur, Földházi, Győrffy. Szolnoki Olajbányász: Warner (22/3), Badzim (18/12), Rudner (-), Zsíros (9/9), Cakarun (6). Csere: Gilszki (-), Pongó M. (11/9), Subotic (8), Frank (3/3), Taiwo (-). Vezetőedző: Gasper Potocnik.

Kaposvári KK: M. Curry (20/12), Krnjajszki (5), Rivers (15/9), Hendlein (4), Aiken (11/3). Csere: Sinovec (4), Bogdán (2), Baki (2), Hock (3/3). Vezetőedző: Fekete Ádám. Edzők: Szőke Balázs, Filipovics Gordan. Az eredmény alakulása: 3. perc: 5–2, 7. perc: 13–7, 12. perc: 16–14, 17. perc: 35–23, 22. perc: 42–36, 27. perc: 63–48, 33. perc: 71–54, 37. perc: 75–59.

Már a meccs elején letámadással zavarta meg a kaposváriak akcióit a szolnoki alakulat, amely 5–0-ás vezetést szerzett. A kemény védekezésnek csak nehezen találta ellenszerét a somogyi csapat, amelynek tagjai pontatlanul is dobtak. Az első negyed ennek megfelelően 18–11-re nyerték az alföldiek. A folytatás Aiken bravúros 2+1-es akciójával indult, és a jól küzdő somogyiak faragtak is a hátrányon. Miután előkészületi mérkőzésről volt szó mindkét edző több felállásban is kipróbálta csapatát. A szünetig – a kiegyenlítettebb játéknak köszönhetően is – újra tíz pont alá csökkentette hátrányát a Kaposvári KK. A folytatásban Aiken zsákolása után tovább csökkent a különbség, de jókor jöttek a Szolnoknak Badzim és Pongó triplái. Megtorpantak a kaposváriak, az ellenfél pedig könyörtelenül kihasznált minden ajándékba kapott lehetőséget. A záró szakaszt megnyerte ugyan somogyi egylet, ám ez a szépítésre volt elegendő.

Bakiék vasárnap 17 órakor a házigazda Atomerőmű SE ellen lépnek pályára a paksi emléktorna keretében.