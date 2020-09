Ismét Kiss volt a pontmentő

Negyedik idegenbeli bajnokiján, Kiss Balázs szezonbeli ötödik találatával megszerezte idei első pontját vendégként a BFC Siófok, mely eddig – egyedüliként a másodosztályban – mind a kilenc fordulóban szerzett gólt.

Az ajkai bajnoki nem úgy indult, hogy meglesz az első idegenbeli pontja a vendégeknek, ugyanis Izing labdaeladásából gyorsan vezetéshez jutottak a házigazdák Nagy Krisztián révén, aki köszönte az ajándékot és mintegy negyven méterről a kint álló Megyeri felett a hálóba ívelte a labdát. A huszonnégyes számban játszó Megyeri kapus immár a huszonnegyedik labdarúgó ebben a szezonban, aki pályára lépett ezalatt a kilenc forduló alatt. A betegségek miatt nagy szükség volt rá, hisz nem maradt a fiatal szabálynak megfelelő labdarúgója Gál Istvánnak.

Egy hiba itt, egy hiba ott, ám a hazai nem lett végzetes, ugyanis Balogh lapos lövését a kifutó Horváth nagy bravúrral hárította. A folytatásban Baloghnak és Erdélyinek is volt egy–egy ígéretes lehetősége az első huszonöt percben, aztán a hajráig, Nikházi pályára lépéséig szinte semmi veszélyt nem jelentettek a hazai kapura! A (szerkezet)váltás bejött; nyolc perccel a vége előtt egy Gaál beadás utáni Kiss fejessel sikerült pontot menteni, melyben Horváth kapus is benne volt. Talán nem túlzás azt mondani, hogy ezzel kihozta a meccsből a maximumot a siófoki együttes, még akkor is, ha a kilencvenkettedik percben Horváthnak volt egy lehetősége, ám két csel után nagyon éles szögből leadott lövését védte a kapus. A házigazdák többet birtokálták a labdát, több helyzetük volt, de ezúttal be kellett érniük egy döntetlennel, ami nekik az első volt ebben a szezonban.