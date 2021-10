Ismét vereséget szenvedett a Kaposvári KK

Újabb hazai vereséggel folytatta szereplését az NB I.A csoportos férfikosárlabda-bajnokságban a Kaposvári KK együttese, amely az Atomerőmű SE csapatától kapott ki.

Kaposvári KK–Atomerőmű SE 74–90 (22–28, 17–17, 21–20, 14–25) Kaposvár, Kaposvár Aréna, 600 néző. Vezette: Benczur T., Minár L. B., Lengyel Á. J. Kaposvári KK: Hilliard (18/12), T. J. Price (13/6), Plézer (3/3), Ford (6), Martin (19/3). Csere: Puska (-), Krnjajszki (6/3), Csorvási (2), Hendlein (7/3), Bogdán (-). Vezetőedző: Nikola Lazics. Edző: Szőke Balázs, Filipovics Gordan. Atomerőmű SE: Brown (15/12), Frank (2), Brozja (14/3), Eilingsfeld (8), Melvin (21/9). Csere: Djukanovics (2), Kovács Á. (10/3), Karosi (3/3), Buljevic (15), Kis A. (-). Vezetőedző: Teo Hojc. Edző: Jan Pavlík. Az eredmény alakulása: 3. perc: 2–3, 7. perc: 12–17, 12. perc: 23–28, 17. perc: 31–34, 22. perc: 39–45, 27. perc: 57–55, 32. perc: 63–68, 37. perc: 70–79. Jók: Martin, Hilliard, illetve Brzoja, Buljevic, Brown, Kovács Á.

Mindkét együttes nyert a legutóbbi bajnoki forduló során, így jó előjelekkel várhatták az összecsapást. A kaposváriak első hazai, a paksiak pedig az első idegenbeli sikerükért léptek pályára. Kapkodva kezdtek a csapatok, több akció is kihasználatlanul maradt. Hiába jutott vezetéshez a somogyi együttes, Brozja öt ponttal fordított a lassan kosárlabdázó hazaiak ellen. Nikola Lazicsnak hamar időt kellett kérnie, mert nem a megbeszélteket látta a vissza a pályán lévőktől. Javítottak is a kaposváriak, Ford találataival sikerült felzárkózni. A következő percekben aztán elég volt néhány újabb figyelmetlenség ahhoz, hogy újra a tolnaiak tartsanak előrébb. Végül hat pontos előnnyel nyerte az első negyedet a vendég alakulat. A folytatásban Kovács Ákos sportszerűtlen hibáját követően Hilliard és Martin tripláival tudott még közelebb férkőzni a somogyi alakulat. A tolnaiak Buljevic eredményes centermunkájára mindig számíthattak, de Melvinnek is jó megoldásai voltak. A nagyszünetet követően Martin lopta a távolságot, aki remekül szedte a támadó lepattanókat is. Küzdött-hajtott az egyenlítésért a kaposvári gárda, a 25. percben 50–50-nél a remeklő Martin pontjaival ez sikerült is. Több jó védekezést követően a vezetést is átvették a hazaiak, de csak Brown két hármasáig tartott a nehezen megszerzett előny. A záró szakaszt öt egységnyi előnnyel kezdhették a tolnaiak, akik fontos lepattanókkal teremtettek újabb pontszerzési lehetőségeket maguknak. Hat perccel a vége előtt Csorvási ellen ítéltek sportszerűtlen hibát, mert törlesztett Buljevic-nek. A végjátékban tízpontos hátrányt próbáltak ledolgozni Hilliardék, de ez a higgadtan kosárlabdázó, jól védekező tolnaiak ellen már nem sikerült.

Az U20-as mérkőzésen:

Kaposvári KK–Atomerőmű SE 91–64 (22–20, 30–7, 22–12, 17–25)

Kaposvár, Kaposvár Aréna, 50 néző. Vezette: Lakos K. Á., Deák Zs.

Kaposvári KK: Fehér B. (10/6), Paár M. (27/18), Szőke B. (8/3), Puska B. (16), Hajduk A. (15/6). Csere: Lévai A. (5/3), Győr B. (10), Karabulut T. (-), Boda V. (-). Edző: Szőke Balázs, Filipovics Gordan.

Újabb mérkőzést nyerve őrizte meg veretlenségét az U20-as korosztályú csapat, amely hazai pályán fogadta a paksiakat.

Az első negyed kiegyenlített játékát követően hengereltek a kaposváriak, akik Paár vezérletével gyakorlatilag a félidő végére eldöntötték a csatát. A folytatásban csak a különbség mértéke volt kérdéses.