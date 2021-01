Ismét vereséget szenvedett a Kaposvári KK

Újabb vereséggel folytatta szereplését az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokságban az Oroszlányban pályára lépő Kaposvári KK együttese, amely Hendlein után Jukic-ot is elvesztette sérülés miatt.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A koronavírus-járvány miatt korábban elmaradt összecsapást pótoltak a mérkőző felek Oroszlányban. A vendégeknél sem a térdproblémával küzdő Hock Gergő, sem pedig a kiújult sérülésével bajlódó Hendlein Roland nem állhatott Nikola Lazics vezetőedző rendelkezésére. A hazaiaknál a sérült Haynes nem tudott pályára lépni és az Oroszlányba visszaigazoló Eric Washington sem volt még ott társaival.

Abell 2+1-es akciójával indult a meccs, a túloldalon pedig Jukic harciassága ért hat pontot. Mindez csak szépségtapasz volt, mert Abell triplái ellen nem volt orvosság. A védekezéssel továbbra sem lehettek elégedettek a somogyiak, akik csak elvétve tudtak kapott pontok nélkül újra támadni. A negyed hajrában aztán és Rivers és Krnjajszki találataival sikerült fordítani. Krasovec időkérése után Abell egymaga visszahozta csapatát, az amerikai vezérletével pedig állva hagyta ellenfelét az OSE. A 11. percben Krnjajszki maradt lenn egy ütközést követően, s mivel vérzett le kellett cserélni. A fiatalszabály miatt Puska Bence kapott lehetőséget a kaposváriaknál, aki be is mutatkozott egy közeli kosárral. Próbálta tartani a lépést ellenfelével a somogyi együttes, amely ezúttal számíthatott Jukic pontjaira. A félidő vége előtt Krnjajszki is visszatért, akinek felszakad állát négy öltéssel összevarrták. Közben M. Curry büntetővel egyenlített 33–33-ra, a játékrész végén egy ponttal tartottak előrébb a hazaiak.

Rivers nyitott két triplával, hamar jött is az oroszlányi időkérés. Ritmust is váltottak a hazaiak és Bíró, valamint Anderson hármasaival 8–0-ás rohanással fordítottak. Az amerikaiak gyorsaságát csak nehezen ellensúlyozták a kaposváriak, így újra csak futniuk kellett az eredmény után. Annál is inkább, mert Abell újabb két triplával tette biztossá az OSE vezetését. A záró szakaszt hét pont hátránnyal kezdték a somogyiak, s mivel sorra maradtak ki a helyzetek, így nem sikerült faragni a különbségen. Lazics edző időkérése után Miliszavljevics első pontjait szerezte, majd Jukic rogyott össze egy támadólepattanó után. A térdét fájlaló centert le kellett támogatni a pályáról. Ezzel gyakorlatilag el is dőlt a találkozó.