IV. Fonyódi Újévi Teremlabdarúgó Kupa

2019. első hétvégéjén idén is a Fonyódi Zákányi Kálmán Sportcsarnokban gyülekeztek a labdarúgás szerelmesei, hogy a már hagyományos Teremlabdarúgó Kupán megtörjék az évek óta tartó Tuti sorozatot, és elhódítsák a bajnoki címet.

Ahogyan legutóbb, ezúttal is 16 csapat adta le nevezését a szervezőknek, így az elmúlt két évben már két naposra duzzadt rendezvényre szombaton és vasárnap is érdemes volt kilátogatni. A megyei nagy pályás bajnokságok már jó ideje befejeződtek, de a játékosok természetesen a téli időszakban sem szakadnak el teljesen a labdarúgástól.

Több helyen is rendeznek ebben az időszakban teremlabdarúgó kupákat, de az egyik legnagyobb és legszélesebb bázissal rendelkező a fonyódi újévi kupa. Kezdetben szilveszter kupa néven indult a torna, de 2016 óta már újév legelső hétvégéjén mérik össze erejüket a főként baráti társaságokból összejött alakulatok.

HIRDETÉS HIRDETÉS

A Balaton déli partjának szinte minden futball csapatából találkozhattunk játékosokkal, de érkeztek Sopronból, Pécsről, Nagyatádról, Budapestről, Öreglakról, Somogyvárról, Buzsákról és Somogysárdról is baráti társaságok, akik viccesnél viccesebb csapatnevekkel jelezték, hogy a tét mellett azért a mókára is van ilyenkor idő.

A bohóckodások, és nevetgélések a kezdeti bemelegítések után aztán szépen lassan eltűntek, és minden csapat nagyon is koncentráltan kezdte a küzdelmeket.

Az elődöntőkre érkezve már nemcsak a sörök kezdtek egyre jobban fogyni a büfében,hanem a helyek is a lelátón. Az egész tornán magabiztosan, és jól védekező Csipet Csapatra várt az a feladat, hogy a kétség kívül legerősebb kerettel érkező Tuti ellen csodát hajtsanak végre, és legyőzzék az elmúlt évek sikerkovácsait. De ahogy a csoportmeccsek és a negyeddöntő alatt, most sem álltak le Keöves Andrisék, és magabiztos 2-0-ás győzelmet arattak.

A másik elődöntőben a Piros Hetes jól kezdett, 1-0-ra vezetett, és kézben tartotta a mérkőzést. Aztán a CS.A.K. megrázta magát, kiegyenlített, majd két gyors góllal gyakorlatilag eldöntötte a tovább jutást.

A bronz meccsen végül a két csalódott csapat közül a Piros Hetes koncentrált jobban, és a tavalyi évhez hasonlóan idén is egy serleggel gazdagodhattak Virágh Krisztiánék. A döntőben a várt izgalmak elmaradtak, és a Tuti magabiztos győzelmet aratott, immáron sokadszorra elhódítva a legjobbnak járó trófeát, és a mellé járó labdát is természetesen.

A serlegek mellé idén is jártak a jóízű Sipos borok, hiszen Fonyód Város Önkormányzata mellett ezúttal is a Badacsonyörsi Sipos Borház volt a rendezvény fő támogatója, jobbnál jobb nedűvel megajándékozva a legjobbakat.

A IV. Fonyódi Újévi Kupa végeredménye:

1. Tuti

2. CS.A.K.

3. Piros Hetes

4. Csipet Csapat

A mezőny legjobb játékosa: Baranyai Dániel (Piros Hetes)

Legjobb kapus: Csontos Krisztián (CS.A.K.)

Gólkirály: Rusvai György (Tuti)

HIRDETÉS HIRDETÉS