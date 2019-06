Ivkovics és Szőke visszatért, míg Harazin távozott a kosárlabdázóknál

Megújulva működik tovább a Kaposvári KK NB I./A csoportos férfikosárlabda-csapat vezetése és szakmai stábja és változik a játékoskeret összetétele is.

Mint arról már korábban beszámoltunk az előző szezon zárása után több poszton is változik a Kaposvári KK játékosállománya. Ezzel együtt a csapat irányításában is történtek változások.

– Folyamatosan dolgozunk a 2019/2020-as együttes kialakításán – nyilatkozta Puska Zoltán a csapatot működtető gazdasági társaság ügyvezetője. – Jómagam a jövőben a pénzügyi háttért, a feltételrendszer biztosításáért, valamint a törvényes működésért felelek a minél jobb szereplés érdekében. A csapat általános igazgatója Sztojan Ivkovics lett, aki a stratégiáért felel. Ő jelöli ki a célt, illetve felel azért az útért, amely – az elképzelései alapján – ahhoz vezet. Az együttes vezetőedzője Fekete Ádám marad. Egyik segítője továbbra is Filipovics Gordan lesz. Nagy örömünkre, immár edzőként visszatér Kaposvárra Szőke Balázs.

A Dombóvárról érkező szakember a 2001-es magyar bajnok, valamint a 2004-es bajnok és Magyar Kupa győztes együttesben játékosként szerepelt csapatunkban. Mostantól ő is Fekete Ádám munkáját segíti a felnőtteknél, valamint a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolában a kadet korcsoportos csapatának edzője is lesz. A játékosokkal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a szerződésbontásokkal nem az volt a célunk, hogy nem akarunk versenyképes fizetést adni. Az eredményesség függvényében szeretnénk előre lépni ezen a téren is. Azért kellett mindezt megváltoztatni, mert az a rendszer, ami eddig volt, nem működőképes, illetve nem volt eredményes. Itt pedig ez a legfontosabb. Egy olyan struktúrát szeretnénk felépíteni, ami az eredményesség elérését segíti. Folyamatosan tárgyalunk a szerződésekről a játékosokkal. Már közel járunk a megállapodásokhoz. A jövő héten bejelentjük az első konkrétumokat ezzel kapcsolatban.

A Kaposvári KK együttesétől egy valaki biztosan távozik. Harazin Tamás egy éves szereplés után az NB I./B csoportos MAFC csapatánál folytatja pályafutását.