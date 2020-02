Izgalmas mérkőzésen a bajnoki címvédő Vasast is megverték

A bajnoki címvédő, Bajnokok Ligájában érdekelt Bp, Vasas-Óbuda is alulmaradt Kaposváron, miután az éllovas 1. MCM-Diamant közel két órás meccsen legyőzte őket 3–1 arányban.

A házigazda kaposváriak meglehetősen idegesen, kapkodva és sok hibával kezdték a mérkőzést. Már a nyitó játszmában pályára lépett csereként a télen Amerikából érkezett Oblad Berkeley Dawn, aki mindjárt ponttal mutatkozott be, ráadásul ennek örömére mondhatni azonnal duplázott. A szett második fele sajnos vendég piros-kékeké volt – ebben a felvonásban összesen kilencet rontottunk, közte öt nyitást –, így a fővárosiak szereztek előnyt.

Nehézkesen kezdtük a második játékrészt is, amikor viszont elkaptuk a játék ritmusát, nem volt kegyelem a Vasas-Óbudának. A szerb különítmény tagjai – Sara Klisura, Tatjana Matics és Dubravka Djuric (aki időnként blokkbematatót tartott), kiegészülve a horvát Lorena Sipiccel és a magyar Szűcs Kingával ontotta a pontokat, miközben Tálas Zsuzsanna remekül szolgálta ki őket, s a liberó szerepkörében ténykedő Szpin Renáta is kitett magárt. A csereként érkezett Szerencsés-Miklai Zsanett és az amerikai légiós Oblad Berkeley Dawn is keményen odatette magát.

A harmadik szettben végig fej-fej mellett araszolgatott előre a két csapat, de rendre a házigazda kaposváriaknál volt az egy-két pontos előny. A játszma végre aztán a jól játszó Klisura tett pontot.

A folytatásban – bár a somogyiak kezdtek jobban – eleinte még is úgy tűnt, hogy a Bp. Vasas-Óbuda egyenlít. Ám hiába vezettek már 20–16-ra, az új lendületre és erőre kapó 1. MCM-Diamant 22–22-re felzárkózott, majd utána már csak egyetlen pontot engedélyezett nagy nevű budapesti ellenfelének. Igazából ők szerezték azt is, lévén a korábban csereként érkezett Konstelanská túlságosan – immár nem először – alaposan elméterezte az ütést.

Emlékezetes születésnapot varázsoltak a hazaiak a Kaposvár Arénába; a meccs napján ünnepelte ugyanis a 44. születésnapját a klub ügyvezető elnöke, Orosz Ferenc. Tény, hogy emlékezetes mérkőzés volt, mivel az újabb győzelemnek köszönhetően az 1. MCM-Diamant Kaposvár áll az Extraliga élén.

1. MCM-Diamant Kaposvár–Bp. Vasas-Óbuda 3–1 (–20, 16, 23, 23)

Kaposvár Aréna, 1000 néző. V.: Horváth M., Adler.

1. MCM-Diamant Kaposvár: Tálas (5), Szűcs K. (10), Sipic (8), Matics (16), Klisura (19), Djuric (11). Csere: Szoin (liberó), Dwan (5), Szerencsés-Miklai (2), Kalmár V. (–). Vezetőedző: Szasa Nedeljkovics.

Bp. Vasas-Óbuda: Takagui (6), Török K. (21), Kalicanin (7), Kjelstrup (7), Dékány B. (4), Abdulazimova (9). Csere: Juhár (liberó), Gyimes (1), Konstelanksá (8). Vezetőedző: Gkuszak Jakub Woicech.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 5–4, 8–5, 8–9. 9–10, 14–15, 17–20, 20–25 (25 perc).

2. játszma: 5–4, 10–9, 15–11, 20–15, 25–16 (24 perc).

3. játszma: 5–3, 9–10, 15–14, 20–19, 23–20, 24–22, 25–23 (30 perc).

4. játszma: 5–3, 9–10, 12–15, 16–20, 18–20, 20–21, 22–22, 25–23 (30 perc).