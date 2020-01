Jezic és Kobetic honfitársait fogadja rangadón a Siófok KC

Csoportdöntőt rendeznek a Kiss Szilárd Sportcsarnokban, ahol az EHF Kupa harmadik körben a Siófok KC a hozzá hasonlóan kettőből kettőt nyerő horvát Podravka Vegetát fogadja szombaton, 17 órakor. A találkozót a Sport1 tv élőben közvetíti.

A horvátok már visszatérő vendégek Magyarországon, hisz a legutóbbi Bajnokok Ligája kiírásban a Győrrel, a jelenlegiben pedig a Fradival kerültek egy csoportba. A zöld-fehérek idegenben (27-26), illetve tavaly októberben, Érden (37-31) is legyőzték a Podravkát, az utóbbi mérkőzést követően Zlatko Saracevic, aki korábban a Veszprém kézilabdázója is volt magyarul tartotta meg sajtótájékoztatóját. A francia Metz is oda-vissza verte a horvátokat, sőt a norvég Vipers otthonában is kikaptak, ám utóbbiakat sikerült hazai pályán legyőzniük, ám így is utolsóként zártak ebben a négyesben és kerültek az EHF Kupa csoportkörbe. Az utóbbit pedig a Siófokhoz hasonlóan két győzelemmel kezdték; tizenkettővel verték otthon, 2000 néző előtt a román Cisndiét (38-26), majd kettővel idegenben a dán Kobenhavnt (28-26), pedig tizenötöt perccel a vége előtt még négygólos hátrányban voltak.

A csapat húzóemberei a nyáron Metzbe távozó 22éves, szlovén Stanko, illetve a 25 éves, horvát Milosavljevic és a 26 éves görög Tsakalou. Stanko a Bajnokok Ligája és az EHF kupa mostani kiírásában eddig 41, Milosavljevic 53, Tsakalou pedig 40 gólt hozott össze a klub 227 találatából. Az említettek mellett öt idegenlégiósuk van még, a szerb kapus Risovic, illetve a mezőnyben a szlovén Beganovic, a montenegrói Mugusa, a macedón Gjorjijevska és a román Ianasi. Az utóbbi, illetve Zadravec sérülés után lábadózik, így kihagyják ezt az összecsapást is. A kaproncaiaknak ez a nemzetközi kupaszereplés jelent igazán erőpróbát, kihívást, hisz a bajnokságban tizenkét meccsből tizenkettőt nyertek, a második Lokomotiv Zagrábot tizeneggyel verték hazai pályán, tavaly decemberben. A legutóbbi szezonban egyébként az EHF kupában a legjobb nyolcig jutottak miután a dán Ikast két góllal (52-50) jobb volt náluk, tehát a Bajnokok Ligájából érkezve sem tudtak maradandót alkotni.

Mondhatnánk, hogy nem vár könnyű mérkőzés a Siófokra, ám Tomoriék a nehéznek ígérkező csatákból is edzőmeccset csináltak az utóbbi időben. Egyértelműen a remek formában játszó, lendületben lévő házigazdák az esélyesek, akik közül a horvát Jezic, Kobetic duónak bizonyára különleges mérkőzés lesz ez, illetve a visszavágó, Kobetic kettejük közül még játszott is a Podravákában korábban.