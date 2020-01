Jezic vezérletével újra tartolt a Siófok

Magabiztosan, tizenkettővel verte hazai pályán Jezic gólerős játékával a Siófok a kiesés ellen küzdő óváriakat továbbra is a Kobetic, Niomba páros nélkül játszva. Ez volt a balatoniak egymás utáni hetedik bajnoki győzelme.

Simán hozta a kötelezőt a Siófok, a vendégek is elégedettek lehetnek némileg, hisz huszonkét percig (12-10) tartották a lépést az EHF kupa címvédővel, ráadásul huszonhat gólt tudtak dobni, ami nem rossz teljesítmény, ahhoz képest a találkozó előtt huszonhárom találatig jutottak átlagban meccsenként a bajnokságban. A dán Kobenhavn is csak huszonháromig jutott például a Kiss Szilárd Sportcsarnokban a legutóbb…

A találkozó elsősorban Jezicről szólt siófoki oldalon, aki nyolc góllal zárt, ami szezoncsúcs volt tőle. Jó formában van, ezt a legutóbbi, már említett Kobenhavn elleni hat találta is igazolta, ráadásul védekezésben is sokat tesz hozzá a csapat teljesítményéhez. Jezic mögött Tomori termelte a legtöbbet, öttel, aki ha a mezszámához és a csapat és pályán van, nem engedi át másnak a harmincharmadik találatot. Egymás után már másodszor övé a balatoniak harmincharmadik gólja… A fiatalok közül ezúttal Lapos is lehetőséget kapott, aki meglőtte harmadik találatát ebben a bajnoki szezonba, a kapusok közül pedig ezúttal Solberg kapott szerepet, aki tizenkét védéssel zárt, melyek közt egy büntető is volt.

A találkozónak egy negatívuma is akadt siófoki szempontból, a negyvenharmadik percben megsérült az egyre jobb formába lendülő, ezen a találkozón már első bajnoki gólját is megszerző Mazák-Németh Csilla, akit miután lesegítettek a pályáról, már nem is tért oda vissza.