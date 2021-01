Jezicék nyerték a csoportrangadót

Az utolsó tizenhat percben háromgólos hátrányból fordítva nyert a román Braila otthonában egy harcos, küzdelmes mérkőzésen a Siófok KC és került nagyon közel a továbbjutáshoz az Európa Ligában. Három kör után, fél távnál, öt megszerzett ponttal magabiztosan vezeti csoportját Zovko edző együttese.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Munkás két pontot szerzett a Siófok, melynek értékét növeli, hogy ezúttal nem játszottak jól, ráadásul Kobetic és Aousten sem léphetett pályára. Nem kezdtek rosszul, tíz perc után kettővel vezettek (3-5), viszont a következő tízben már nem tudtak betalálni, így háromgólos hátrányt szedtek össze (8-5), ami ki is tartott a szünetig.

A fordulás után egy összeszedettebb Siófok érkezett a pályára, sikerült az egyenlítés (16-16), ám ekkor jöttek a hibák, illetve Horacek, Niombla kiállításai és megint megléptek hárommal a házigazdák (20-17) tizenhat perccel a vége előtt! A folytatásban nagyon összekapták védekezésüket Jezicék, akik mindössze öt gólt engedtek ellenfelüknek! Dache sem talált már be és a szünet után nagyon belelendülő, ötig jutó Kanaval is „néma maradt” az utolsó hét és fél percre, ami nagyon fontos eleme volt a sikernek. Ők ketten meghatározói voltak a román támadójátéknak. Magyar oldalon viszont feltámadt az addig gyengélkedő Horacek, aki nagyon elkapta a fonalat; öt gólig jutott ebben az utolsó tizenhat percben.

A vezetést – az első félidei tizennegyedik perc után – újra hét perccel a lefújás előtt vette át a Siófok Jezic révén (23-24), amit Szikora dupla védése után Such növelt kettőre (23-24) amikor már csak négy perc volt hátra. Udristioiu hatalmas mázlival szépített, a kapufáról kipattanó labdája ugyanis Szikoráról ment be (24-25), majd Horacek dobott egy nagyon fontos gólt másfél perccel a vége előtt (24-26)! Sazdovska szépített (25-26), ám a hátralévő negyvenhét másodpercben a balatoniaknak támadhattak és Zovko edzőnek még egy időkérése is volt, amelyet követően Tóth Gabriella végleg eldöntötte a két pont sorsát négy másodperccel a lefújást megelőzően.

Nem csak védekezésben, támadásban is nagyot javultak az első félidőhöz képest a másodikra a siófokiak. Az elsőben Tomori és Hársfalvi voltak a legeredményesebbek három-három góllal, míg a folytatásban Horacek ötször is betalált, aki az elsőben csak egyszer, igaz végig nagy hibaszázalékkal dolgozott. A remekül védekező Jezic az első harminc percben dobott egy gólja után ebben a harmincban már háromszor is eredményes tudott lenni és a félidőben Böhmét váltó Such is remekelt, aki négyig jutott! Niomblát is dicsérni kell, aki talán most játszott a románok pechjére a legjobban ebben a szezonban.