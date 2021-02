Jezicéknek most sok volt ez a Fradi

Az erőviszonyoknak megfelelően megöltetés nélkül, fölényesen nyert a Fradi a tartalékos Siófok otthonában, akiknek ez volt az ötödik vereségük a bajnokságban. Az eredmény persze nem meglepő, egy olyan mérkőzés volt, mely már a kezdés előtt eldőlt…

A Fradi Csiszár-Szekeres, Schatzl, Pásztor, Háfra négyes nélkül állt fel, ám Elek Gábor Fradi edzője szerint így is többen voltak, mint a siófokiak. Igaza volt és még finoman fogalmazott a szövetségi kapitány, ugyanis az október végén, november elején „megnegyedelt” siófoki keretből ezúttal Kobetic, Niombla és Tomori mellett a két kapus Szikora és Csapó is kénytelen volt kihagyni a mérkőzést! A Bajnokok Ligája szereplő fővárosiak ellen így két fiatallal, a tizenkilenc éves Mistinával, illetve a márciusban tizenhat Krasznaival álltak fel a somogyiak! Az előbbi három védésnél járt mintegy huszonnyolc perc után, amikor érkezett Krasznai, akik fantasztikusan mutatkozott be; nyolc védéssel zárt huszonnégy lövésből! Emellett Lapos és Juhász is két találattal gazdagította élvonalbeli találatai számát. Más pozitívumot nehéz erről a találkozóról mondani hazai szemszögből…

A balatoniak nyolc percig voltak partiban a vendégekkel (5-5), innentől aztán érvényesült a papírforma, tizennégy perccel a lefújás előtt pedig már hússzal ment a Fradi (14-34), mely végül tizennyolccal nyert. Nem volt egy súlycsoportban a két együttes, amit a balatoniak 24 technikai hibája, illetve eladott labdája is jelez. Ebben most ennyi volt, nem több… Meg kell jegyezni – ahogy Zovko edző is mondta – a vendégek, megtisztelve őket végig, hatvan percen át a gázpedálon tartották a lábukat.