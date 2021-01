Jól megy a baranyaiak ellen a Nagyatádnak

Második felkészülési mérkőzését is megnyerte a Nagyatádi FC, amely ezúttal a sok visszajátszóval pályára lépő Szentlőrinc SE B csapatát verte három góllal.

A Baranya megyei első osztályban érdekelt Szentlőrinc SE II. ellen vívta az idei második felkészülési találkozóját a harmadosztály Nyugati csoportjának tavaszi folytatására készülő Nagyatádi FC. A szentlőrinciek B csapata az idei évben már egy bajnokin is pályára lépett, amelyen elveszítette a Pécsvárad elleni rangadót, s szombaton is tétmérkőzés vár rájuk, emiatt került sor az eredetileg szombatra tervezett találkozóra szerdán. A Baranya megyei kisváros második számú csapatában több olyan labdarúgó is pályára lépett, akik az NB II.-es kerethez tartoznak, így mindenképpen egy jó erőfelmérő volt a mérkőzés a dél-somogyiak számára. A nagyatádiak labdarúgók ráadásul már az első félidőben kétgólos előnyre tettek szert, s a másodikban sem vettek vissza a tempóból, így a Pécsi VSK után a Szentlőrinc II. (amely a második helyen áll bajnokságában, s nyolc NB II.-es labdarúgóval kezdett) is fejet hajtott a somogyiak előtt. A somogyiaknál ráadásul öt labdarúgó is különböző okok miatt.

– Egy nagyon jó ellenfél ellen, a remek iramú mérkőzést tudtunk játszani, ennek külön örülök, de ebből az edzőmérkőzésből sem kell messzemenő következtetéseket levonni – mondta Papp Zoltán, a Nagyatádi FC vezetőedzője. – Ami pozitívum, hogy nagyon jó százalékban használjuk ki a helyzeteinket, pedig még nem is erre, hanem a fizikai felkészítésre helyezzük a hangsúlyt. A védekezésünk is egész jó, de majd az első bajnoki mutatja meg, hogy mennyire volt jó a felkészülés.

A Nagyatádi FC a következő felkészülési mérkőzését január harmincadikán, 16 óráról vívja majd a Zala megyei első osztályban érdekelt Szepetnek SE ellen a nagykanizsai műfüves pályán.