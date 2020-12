Jól rajtolva győzött a sportiskolás gárda

Újabb mérkőzésekkel folytatódtak a korosztályos jégkorong-bajnokságok.

U14-es bajnokság:

Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE – Debreceni Hoki Klub B 10–9 (3–2, 3–3, 4–4)

– Hazai pályán fogadtuk a Debrecen B csapatát – nyilatkozta Barna Dénes, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola vezetőedzője. – Nagyon kiegyenlített találkozó volt, még a kapura lövések száma is egyenlő volt, fej-fej mellett haladtak a csapatok. A mérkőzésen nagyon sok találat született, a védekezésünkön van még mit javítani. Gólra góllal válaszoltunk, így végig sikerült megőrizni a vezetést. A kaposváriak gólszerzői és előkészítői: Herbán Ákos 5, 2, Takács Zsombor 2, 3, Ambrus Márkó 1, 3, Piros Ádám 1, 1 Kiss Milla 1 gól, Takács Gergő 1 passz, Takács Máté 1 passz, Tankó Flórián 1 passz, Molnár Donát 1 passz.

U12-es bajnokság:

Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE–Egerszegi Titánok 0–0

(Az eredményt nem jegyzőkönyvezik ebben a korosztályban.)

– A Zalaegerszeg csapata ellen játszottunk visszavágót hazai pályán – tájékoztatott – Somogyi Róbert, az U12-es együttes edzője. – Teljes kerettel, azaz tizenöt játékossal, illetve két kapussal kezdtünk el felkészülni a mérkőzésre. Fontos tudni, hogy a harmadik sorunk szinte csak U10-es fiatal játékosokból áll, akik még tanulják a nagy pályás játék alapjait. Az első harmad kezdetén elvittük a kezdő bulit, a korong nagyrészt nálunk volt. Az ellenfél csapata jóval összeszedettebb volt, mint az előző meccsen. Korongszerzéseiket góllal tudták befejezni. A két együttes teljesítménye szinte megegyező volt a második és a harmadik harmadban is, ám ők már az első harmadtól kezdve gólokat szereztek, mi csak a játék második felében. A góloktól függetlenül a gyerekek élvezték nagyon a meccset örök riválisukkal szemben. A kaposvári gólszerzők: Horváth Thymo, Hirth Csongor, Győrffy Soma, Zsobrák Hanna.

Veszprémi Jéglovagok–Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE 0–0

(Az eredményt nem jegyzőkönyvezik ebben a korosztályban.)

– A folytatásban a Veszprémi Jéglovagok csapata ellen mérkőztünk meg Székesfehérváron – folytatta beszámolóját Somogyi Róbert edző. – Szinte teljes három sorral és két kapussal álltunk fel. Sikerült megszerezni a vezetést és irányítani is tudtuk a játék nagy részét. A második harmadra kicsit elbíztuk magunkat, így az ellenfél is gólt szerzett. Sajnos, a kiállításaink hatására a veszprémiek még több helyzethez jutottak és a második harmad végére átvették a vezetést. A harmadik harmadra összeszedtük minden erőnket. Kapust is cseréltünk és mi is újabb gólokat tudtunk ütni, de ez kevés volt a meccs végére az ellenféllel szemben.

A kaposvári gólszerzők: Zsobrák Hanna, Horváth Thymo, Hirth Csongor, Győrffy Soma. Kun Z.