Jól szerepeltek a somogyiak a kupában

Öt somogyi együttest szólítottak pályára a Magyar Kupa főtáblájának első fordulójában. A Kaposvári Rákóczi, a BFC Siófok és a Balatoni Vasas SE magabiztosan, míg a Nagybajomi AC büntetőkkel vívta ki a továbbjutást.

A szintén harmadosztályú FC Dabast fogadta a Greenplan Balatonlelle SE. A hazaiak jól kezdték a mérkőzést, de mégis a vendégek tudtak vezetést szerezni, miután Erős Ronald szabadrúgása pattant meg a kapus előtt, aki így nem tudta hárítani a kapufáról becsorgó labdát. A gól feldobta a vendégeket, akik kis híján megduplázták előnyüket, amikor Erős Ronald passzolta be a labdát a védőjétől elmozgó Popov Patriknak, de a támadó közeli, lapos lövését óriási bravúrral, lábbal hárította a kivetődő Ritzl Bence.

A szünet előtt kezdett magára találni a Balatonlelle, ezt Hrabovszki Zoltán jó lövése is jelezte, azonban az utolsó percben egy eladott labda után Popov Patrik megduplázta a dabasi előnyt. A második félidőben nagyobb intenzitással, bátrabban futballozott a hazai csapat, de elkövette ugyanazt a hibát, mint az első játékrészben: egy rosszul hazaadott labdára ismét Popov Patrik csapott le, s könnyedén lőtt a hálóba. A harmadik gól után sem adta fel a somogyi csapat, s bátran ment előre. Laczkó Dávid állt közel a szépítéshez, de a jobb alsóba tartó lövését kitolta Kersák Roland. A lellei támadó a következő helyzetét már kihasználta: egy a kapusról felperdülő labdát fejelt a hálóba. Egy perc múlva Pleszkán Tibor is bevehette volna a dabasi kaput, de lövés helyett inkább passzolt, így oda lett a helyzet. A hazaiak küzdöttek, de a helyzeteit, főként a hibákat kihasználó Dabas megérdemelten jutott tovább.

– Az egyik szemem sír, a másik pedig nevet – mondta a lefújás után Deme Norbert, a Greenplan Balatonlelle SE edzője. – Sír, mert amilyen hibákat elkövettünk, még az U9-ben is megbüntetik. Ekkora hibák elkövetéséhez edzeni sem kell. Más hozzáállás kellett volna a mérkőzésen. Amiért viszont nevet az az, hogy arról beszéltünk a héten, hogy nekünk ezt a sorozatot el kéne engednünk. Természetesen úgy mentünk ki a pályára, hogy nyerni szeretnénk, azonban nem minden áron.

Greenplan Balatonlelle SE (NB III. Nyugati csoport)–FC Dabas (NB III. Közép csoport) 1–3 (0–2)

Balatonlelle, 350 néző. V.: Gaál (Mohos, Nagy V.).

Greenplan Balatonlelle SE: Ritzl – Szabó D. (Polgár B., a 68. percben), Hegedűs Gy., Parázs, Balogh B. – Németh G. (Pleszkán, a szünetben), Pap M., Hrabovszki (Kovács D., a 79. percben) – Fila, Benke, Laczkó. Vezetőedző: Kenéz Szabolcs.

FC Dabas: Kersák – Földes, Szabó B., Eördögh, Márton D. – Molnár P., Erős R. – Fitos (Reisz, a 90. percben), Szántó G. (Kovács Á., a 62. percben), Sánta – Popov (Takács K., a 79. percben). Vezetőedző: Kerekes Barna.

Gólszerzők: Laczkó (a 81. percben), illetve Erős R. (a 16. percben), Popov (a 45. és az 56. percben)

Erős csapatot küldött pályára a megyei első osztályú Soltvadkert ellen az NB I.-es Kaposvári Rákóczi FC szakmai stábja. Ennek hamar meg is lett az eredménye, hiszen a zöld-fehér mezben az első tétmérkőzésén pályára lépő Balázs Zsolt az első negyed órán belül megszerezte az előnyt az élvonalbeli csapatnak. A folytatásban futószalagon jöttek a somogyi helyzetek, s a gólok is, így a Rákóczi magabiztosan jutott tovább.

– Az volt a célunk, hogy továbbjussunk, ezt pedig sikerült elérnünk – nyilatkozta Waltner Róbert, a Kaposvári Rákóczi FC edzője. – Szép gólokat szereztünk, elégedett voltam a csapat teljesítményével. Balázs Zsolt nagyon jó úton jár, elmondtam neki, hogy mik az elvárásaim vele szemben, erre jól reagált, harcosan játszott, jól mozgott és gólt is rúgott – tért ki a nemrég szerződtetett támadó teljesítményére a tréner.

Soltvadkerti TE (Bács-Kiskun megye I.)–Kaposvári Rákóczi FC (OTP Bank Liga NB I.) 0–4 (0–3)

Soltvadkert, 250 néző. V.: Kovács J (Illés, Schweighardt).

Soltvadkerti TE: Frittman – Rózsa, Dobosi, Tóth Á. (Soproni, a 74. percben), Frei, Radics, Márki, Molnár E. (Szamosi P., a 67. percben), Nagy Sz., Szabó Sz. (Font, az 59. percben), Szalai. Vezetőedző: Schmidt Zsolt.

Kaposvári Rákóczi FC: Slakta – Vachtler, Szabó A. (Yakymiv, a szünetben), Nagy T., Fodor M. – Szakály A., Nagy J. (Nagy K., a szünetben), – Nagy R. (Borbély Á., a 67. percben), Beliczky, Balázs Zs. – Poplatnik. Vezetőedző: Disztl László.

Gólszerzők: Balázs Zs. (a 14. percben), Vachtler (a 26. percben), Nagy R. (a 28. percben), Nagy K. (a 75. percben).

A BFC Siófok csapata sem bízta a véletlenre a továbbjutást. A másodosztályban is menetelő balatoniak Zamostny Balázs révén már a második percben megszerezték a vezetést, majd a szünetig még három góllal terhelték meg a vendéglátók hálóját. A második félidőben is egy gyors góllal nyitott a Siófok, majd a számos helyzet közül még kettőt váltott gólra. A győzelem mellett az is jó hír siófoki szempontból, hogy pályára lépett a sérülés miatt sokat kihagyó Elek Bence.

– Fontos volt ez a siker, hiszen szeretnénk minél tovább jutni a kupában – értékelt Gál István, a BFC Siófok vezetőedzője. – Az elsődleges cél az, hogy a bajnokságban szerepeljünk minél jobban, de az elvárás volt, hogy jussunk tovább egy megye egyes csapat ellen.

Edelényi FC (Borsod-Abaúj-Zemplén megye I.)–BFC Siófok (Merkantil Bank Liga NB II.) 0–7 (0–4)

Edelény, 150 néző. V.: Nagy N. (Horváth R., Kovács Z.)

Edelényi FC: Komlóssy – Tóth N., Márton M., Sikur (Loj, a 61. percben), Kótai, Fűzi (Jancsurák, a szünetben), Táncos (Mészáros B., a szünetben), Tamás G., Hegedűs P., Pataki, Tátrai. Vezetőedző: Kócsi József.

BFC Siófok: Benke A. – Kiss B., Lorentz (Réti, a szünetben), Bora, Csibra – Jagodics, Bencze – György, Balogh B. (Elek B., az 57. percben), Kővári (Németh J., a 68. percben) – Zamostny. Vezetőedző: Gál István.

Gólszerzők: Zamostny (a 2. percben), Kiss B. (a 7. percben), Balogh B. (a 16. percben), Kővári (a 35. és az 56. percben), Pataki (a 48. percben – öngól), Németh J. (a 89. percben).

Több mint ötszáz kilométeres túra várt az Adama Somogy megyei első osztályban szerepelő Nagybajomi AC csapatára Nagyecsedig. A somogyaik győzelmi szándékkal utaztak el Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, s fáradozásaikat siker koronázta, hiszen büntetők után a vendégek örülhettek, akiknek így nem lett még hosszabb a hazaútjuk.

– Tudtuk, hogy jó csapat ellen fogunk játszani – fogalmazott Horváth Péter, a Nagybajomi AC játékos-edzője. – A pálya talaja kicsit göröngyös volt, ez nem kedvezett a játékunknak. Mindkét csapatnak volt lehetősége arra, hogy a rendes játékidőben eldöntse a mérkőzést, ami pech, hogy az utolsó helyzet pont előttünk adódott, de ezzel nem tudtunk élni. A tizenegyeseknél sokat hibáztak a játékosok, tőlünk négyes is kihagyták, köztük én is, de a kapusunk öt büntetőt is hárított, így sikerült továbbjutnunk.

Nagyecsed RSE (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye I.)–Nagybajomi AC (Adama Somogy megye I.) 1–1 (0–0, 1–1, 1–1), büntetőkkel: 3–4

Nagyecsed, 250 néző. V.: Nazsa (Tőkés, Vilmányi).

Nagyecsed RSE: Makó – Sarkadi, Zámbó, Marinas, Ascsillán, Homann, Bulyáki K., Bulyáki A., Kóka, Török S., Somlyai. (Papp Cs., a 72. percben). Vezetőedző: Ádámszki Róbert.

Nagybajomi AC: Horváth B. – Nemes Gy., Balogh Á., Vető, Ács-Gergely – Horváth P., Miskovics – Babai, Weimann, Cséfalvay (Kolumbán, a 95. percben) – Balogh Cs. Játékos-edző: Horváth Péter.

Gólszerzők: Kóka (az 54. percben), Horváth P. (a 64. percben).

Kiállítva: Vető (a 95. percben).

A Somogy megyei első osztályban is rendre jó teljesítményt nyújtó Balatoni Vasas SE már az első félidőben háromgólos előnyre tett szert a Kecskeméttel szembe, s ez a jó kezdés megalapozta Vida András csapata számára a továbbjutást.

– Az köztudott volt, hogy öt sztenderd játékosunk sem léphet pályára sérülés miatt, így nem volt egyszerű összeállítani a kezdő tizenegyet – nyilatkozta Vida András, a Balatoni Vasas SE vezetőedzője. – Jól kezdtük a mérkőzést, az első félidőben sikerült háromgólos előnyre szert tennünk, de a másodikra nagyon rosszul jöttünk ki. Belealudtunk a mérkőzésbe és kaptunk két gólt. Utána kiegyenlített játék folyt a pályán, végül pedig egy bombagóllal sikerült bebiztosítani a győzelmet.

Balatoni Vasas SE (Adama Somogy megye I.)–Kecskeméti LC (Bács-Kiskun megye I.) 4–2 (3–0)

Siófok-Kiliti, 120 néző. V.: Kubicsek (Vörös D., Gulyás Á.).

Balatoni Vasas SE: Bíró D. – Lakatos B. Kovács N., Gosztonyi B., Balogh T. – Buza, Inczeffy (Kiss G., a 66. percben) – Derdák (Baricz, a 13. percben), Mester (Nagy J., a 84. percben), Kovács L. – Turós. Vezetőedző: Vida András.

Kecskeméti LC: Meggyes – Csordás, Sutus-Juhász, Szűcs D:, Pusztai, Bogár (Stein, a szünetben), Zsoldos, Kőrös, Bozsik (Tóth K., a 66. percben), Rákóczi (Vass Zs., a szünetben), Major D. Vezetőedző: Nagy Lajos.

Gólszerzők: Turós (a 21. percben – 11-esből), Mester (a 27. és a 43. percben), Lakatos B. (a 82. percben), illetve Zsoldos (a 49. percben – 11-esből), Stein (az 50. percben).