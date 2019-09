Jól teljesítettek Majthényiék a repülőhollandi vitorlás Eb-n

Nagyszerűen teljesített a Majthényi Szabolcs, Domokos András duó a balatonföldvári repülőhollandi vitorlás Európa-bajnokság szerdai versenynapján.

A tizenháromszoros világ és többszörös Európa-bajnok egység a három futamból kettőt megnyert, emellett pedig egy harmadik helyezést is begyűjtött. Mindez azt jelenti, hogy a Balatonföldvári Spartacus Vitorlás Egylet színeit képviselő páros az összetett első helyen várhatja a folytatást a kontinensvetélkedőn.

A legnagyobb vetélytársnak tartott dán kettős a szerdai első, egyébként erős szeles futamon bukott. Bojsen-Möllerék ennek ellenére folytatni tudták a viadalt, ám jelentős hátrányba kerültek, így oda lett az összetett első helyük is. Több hajó hasonlóan járt a komoly hullámokat korbácsoló szélben. A felborult vitorlások árboca pedig szinte azonnal belefúródott az iszapba is. Ha nem sikerült ideje korán menteni a helyzetet, akkor szinte biztos volt az árboctörés. A nap folyamán a rendezőség kihasználta a remek szelet, így három futamot is rendeztek. Ezzel már biztosan érvényes végeredményt hirdethetnek majd az Európa-bajnokságon.