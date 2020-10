Josip Jukic és Milos Miliszavjlevics érkezett a KKK-hoz

Mint ismert, a Kaposvári KK a múlt héten elköszönt C. J. Aikentől, így a center posztra új játékos érkezett.

A horvát Josip Jukic személyében egy fiatal, jó fizikai állapotú magasemberrel bővült a Kaposvári KK – írja a Delfinek.hu. A 24 esztendős, 206 cm magas Jukic harcra kész állapotban érkezett a somogyi megyeszékhelyre, hiszen az idei bajnokságban már két találkozó erejéig pályára lépett hazája pontvadászatában. A KK Sonik Puntamika csapatában (ahol e rövid idő alatt 17,5 pontot és 8,5 lepattanót átlagolt) nyílt szerződéssel rendelkezett, így csatlakozhatott a KKK keretéhez.

A spliti születésű Jukic évekig szülővárosában, a KK Split csapatában játszott, majd a tavalyi évadban megfordult Belgiumban, ahol a Phoenix Brussels csapatával a nemzetközi kupában is pályára lépett. Josip kedvenc mezszáma a 15-ös, de készülve annak esetleges már „használatára”, Kaposváron az 51-es számmal fog szerepelni a következő szezonban.

Nemcsak Jukic az egyetlen érkező a csapatban, ugyanis a Delfinek megállapodtak a közös folytatásról a szerb Milos Miliszavljeviccsel is. Milos neve nem lehet ismeretlen a szurkolók számára, hiszen a 27 esztendős, meglehetősen jó rugókkal megáldott hátvéd a tavalyi évadban 21 mérkőzés erejéig szerepelt a Szedeák és a Kecskemét csapataiban is hazánkban. Érdekesség, hogy így két immár kaposvári játékossal, Morris Curryvel és Révész Ádámmal is játszott egy csapatban az elmúlt bajnokságban. Milosnál kiemelendő, hogy tavaly 44 százalékos pontossággal tüzelt a triplavonalon túlról.

Miliszavljevics korábban 2014 és 2015 között szerepelt a Golden State Warriors G-League csapatában, majd Európába visszatérve Magyarország előtt kosárlabdázott Spanyolországban és hazájában is.

A két új játékos szerződése azután lépett életbe és csatlakoztak keretünkhöz, miután átestek az ilyenkor kötelező karantén mellett a két koronavírus teszten és mindketten negatív eredményt produkáltak.