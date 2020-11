Jövőre megújulhat a kaposvári atlétikai pálya

Újabb régi álom válhat valósággá a következő esztendőben a somogyi megyeszékhelyen. Gyakorlatilag teljesen újjáépülhet az atlétikai pálya, amely így valóban korszerű körülményeket biztosíthat Kaposváron a versenyszerűen és szabadidős jelleggel sportolók számára egyaránt. A 355 millió forintos sportberuházás munkálatai a tervek szerint 2021 tavaszán kezdődnek majd.

Erről hétfőn délután tartottak sajtótájékoztatót a Városházán.

– A város 2002-ben építette a műanyag borítású atlétikai pályát – mondta el Szita Károly, Kaposvár polgármestere. – Ez volt az első műanyag borítású pályánk és bizony akár a futókör, akár a dobóatléták helye megérett már a felújításra. Ezzel megfelelő és korszerű körülmények közt készülhetnek majd a bajnokságokra. Az atlétika három esztendeje a sportiskola része. Ezalatt az időszak alatt olyan reménytkeltő utat futott be, és száz igazolt versenyzője is van már, amely azt a lehetőséget hordozza magában, hogy az infrastruktúra fejlesztés nyomán – azzal párhuzamosan – egy újabb három éves programot tudunk indítani. A cél az, hogy minél több fiatal atletizáljon. A beruházás fontos annak érdekében is, hogy az atlétikai szakosztály minél jobb eredményeket tudjon elérni a jövőben. Köszönöm Gyulai Miklós szövetségi elnök támogatását és azt, hogy felfigyelt ránk. Biztosítja számunkra azt a nem kis lehetőséget, amellyel megújulhat a pálya.

– Egy tizennyolc éves atlétikai pályáról beszélünk, valóban eljött az idő a felújításra – vette át a szót Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke. – Mivel ez egy úgymond nagykorú pálya, inkább azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag újat fogunk készíteni. A beruházás során egészen az alapokig fogunk visszamenni és megnézzük, hogy minden rendben van-e. Ennek köszönhetően egy mai kornak megfelelő új pályát kap nemcsak az atlétika, hanem az egész város, mert úgy gondolom, hogy ez a létesítmény a szabadidősportot is szolgálja majd a következő esztendőkben. Bízunk abban, hogy ez a létesítmény itt is eléri majd azt, amit oly sok helyen, ahol ilyet építettünk az országban. Vagyis azt, hogy megnöveli azon gyerekek, iskolások számát, akik szeretnének majd foglalkozni kulturált körülmények közt a sportok királynőjével. Azt gondolom, hogy bár nem biztos, hogy mindenkiből kiváló atléta lesz, de az, hogy valakiből jó labdarúgó legyen, vagy jó egyéb más sportágat űző fiatal, ahhoz az alapsportágat el kell sajátítani. Ez is lesz a cél. Remélhetőleg a téli edzéslehetőséget is tudjuk majd segíteni a jövőben. Ha megtaláljuk a megfelelő forrásokat ehhez, akkor egy futófolyosó is felépül majd a városban a következő esztendőkben ez pedig tovább segítheti a kaposvári sportot.

Gyulai Miklós elnök kitért arra is, hogy a kaposvári atlétika jó kezekben van.

– Egy fiatal ember irányítja a városban a sportágat, aki maga is kiváló atléta volt. Lukács Máté, aki Európa-bajnoki döntős volt 400 méteren. Ez nem akármi, azt gondolom. Aki ismeri az atlétikát és tisztában van az egész sportág milliőjével, az tudja, hogy világversenyen, főleg futószámban, főleg rövidtáv futószámban döntőbe kerülni az nagyon nagy dolog. Ez célunk is egyébként országszerte, hogy olyan fiatalokat is visszahozzunk a sportágba, akik kiváló atléták voltak. Értik, tudják, hogy mi történt és minek kell történnie az atlétikai pályán. Máté ilyen, úgyhogy az ő vezetésével szépen elindult felfelé az atlétikai szakosztály, amelyben most már közel száz gyerek sportol. Bízunk benne, hogy ezt a létszámot is tovább tudják majd bővíteni. Ha ez is megvan, akkor nagyobb az esélye, hogy akár korosztályos, vagy felnőtt bajnokságokon is remekeljenek a kaposvári atléták. Ha ilyen van, akkor azok példaképek lesznek és még több gyereket lehet megmozgatni és a sportra nevelni.

– Még 2018 októberében született meg az az elképzelés, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolába bevisszük az atlétikát – mondta Lukács Máté a sportiskolás atlétikai szakosztály vezetőedzője. – Szerencsére polgármester úr is mögénk állt, így az elmúlt két-három évben egy olyan alapot tudtunk felépíteni, amelyre méltán lehetünk büszkék. Ezt a jövőben tovább is szeretnénk fejleszteni, ennek kiváló helyszíne lehet a megújuló atlétikai pálya. Illetve ha a téli felkészülésre is megkapjuk a megfelelő feltételeket, akkor még minőségibb munkát végezhetünk. Elsődleges célunk a bázisunk növelése, és egy olyan minőség kinevelése Kaposváron, amely országos és nemzetközi szinten is megfelelő eredményeket tud elérni. Köszönettel tartozunk, hogy ilyen mértékben támogatják Kaposváron az atlétikát.

Az országos szövetség elnöke a sajtótájékoztató során megemlítette, hogy jelen pillanatban öt-hat atléta indulása biztos a jövőre a tokiói Nyári Olimpiai Játékokon.

– Tekintve, hogy az olimpiai kvalifikációs rendszer megváltozott, nem csak szintet kell teljesíteni, hanem az összévi teljesítmény, a világranglista alapján is ki lehet kerülni, azt számolom, hogy ha most zárulna le a nevezés, akkor tizenöt-húsz között lenne az indulói létszám – vélekedett Gyulai Miklós. – Ha ez nyáron húsz-huszonöt közt lesz, akkor nem lennék elégedetlen.

Fotónk illusztráció!