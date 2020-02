Jubileumi verseny szerelmespárokkal

Ebben az évben tizedszer állhattak rajthoz a hosszútávfutás szerelmesei a 10. Kométa Futófarsang elnevezésű versenyen. A nagy erőpróba jubileumi voltához méltóan számos különlegességgel várták az indulókat.

– Ebben az évben a Házasság hete rendezvénnyel egyszerre kezdtünk – mondta Péter Attila, a megméretés főszervezője. – Ez a közös megnyitón túl abban is megjelenik, hogy külön kategóriákat indítottunk a családoknak, házas- és szerelmes pároknak.

A tizedik jubileumra tizenhét olyan futó nevezett, akik mind a kilenc alkalommal lefutották a félmaratoni távot. Ők megkülönböztetett (piros számos 20-tól 36-ig) rajtszámot viseltek és különleges emléket kaptak a célban. A hagyományos 21 kilométeres táv mellett, ebben az évben tíz kilométeres versenyszámot is hirdettek a szervezők.

A tíz kilométeres távon egyéniben 120-an, párosban húszan indultak. A félmaratoni távon jóval többen futottak: egyéniben négyszázan indultak, és hetven háromversenyzős váltó is rajthoz állt. Horvátországból tizenöt, Szerbiából tizennyolc versenyzős futócsapat érkezett az eseményre.

Mint minden évben, az idén is jótékony célt is támogatott a verseny. Most a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete – Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központra esett a szervezők választása. Minden résztvevőnek és érdeklődőnek lehetősége volt adomány átadására, illetve a kiállítási területen az általuk készített termékek megvásárlására. Az adományozók és vásárlók között értékes helikopterutazásokat sorsoltak ki. Az esemény jótékonysági részében nagy segítséget nyújtott Iváncsics Zsolt (a Magyar Forrest) jótékony futó, aki ebben az évben egy „Napsugaras” fiatalt kocsiban tolt végig a huszonegy kilométeres pályán.

A rendezvényt vasárnap délután az eredményhirdetés zárta a Virágfürdőben, ahol kilenc versenyszámban, és huszonhat kategóriában hirdettek eredményt.

A tíz kilométeres táv női kategóriájának első helyét Cernic Danijela szerezte meg, aki Osijekből érkezett. A második a szintén osijeki Privsek Sandra lett a budapesti Makai Luca előtt. A férfiak mezőnyében az első helyet ezen távon a táplánszentkereszti Gorza István szerezte meg a kaposvári Skobrák István és Zvekán Kristóf előtt. Vegyesváltóban aranyérmet szerzett a Klebi 3 csapata, míg ezüstöt a Páhok Duó, illetve bronzot a Káék csapata.

A félmaratoni távon a nők leggyorsabbja Szekeresné Bakonyi Fruzsina volt Oroszlányból. Őt követte Csörnyei Csabáné Komlóról, és Kovács Zita Martfűről. A férfiak mezőnyében az első helyet a pécsi Baumholczer Máté szerezte meg. Második Jakab András lett a fonyódi Vörös István előtt. A családok váltóbajnokságát a Kométa – Gyenesei család csapata nyerte a Zsebibabák és a Királyok csapata előtt. A Kaposvári Munkahelyek Váltóbajnokságát a Kaposvári Törvényszék csapata nyerte. Őket követte alig lemaradva a Somogy MRFK 1. csapata, majd a kaposmérői Hrunners csapat.