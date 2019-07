Jure Lalic is a kaposvári csapathoz szerződött

Harmadik külföldi játékosát is szerződtette a Kaposvári KK NB I./A csoportos együttese a 2019/2020-as bajnoki szezonra.

A horvát Jure Lalic 1986-ban született a horvátországi Makarskában. A 210 cm magas, 110 kg-os center az Amfora makarska együttese után 2003 és 2008 közt a Zadar játékosa volt. Ezt követően kezdődött meg légiós kerrierje. A belga Spirou Charleroi után a Union Olimpia, majd a 2010-től két évig a Cibona Zagreb kosárlabdázója volt. A Krka és a Lukoil Academicben tett kitérő után oda is igazolt vissza 2014-ben. Szerepelt még Stelmet Zielona Gora, valamint a MTZ Skopje Aerodom alakulataiban is. A nemzeti bajnokságok mellett tapasztalatokat gyűjthetett az Euroligában és az ABA ligában játszott meccseken is. Az elmúlt szezont a Krka Novo Mesto együttesében töltötte. A szlovén bajnokságban 26 találkozón lépett pályára. Meccsenként 17,1 percet töltött a pályán 9,7 pont és 3,8 lepattanó volt az átlaga. Az ABA Ligában 22 összecsapáson 17,2 perc alatt 7,5 pontot és 2,9 lepattanót átlagolt. A horvát játékost az ötös posztra szerződtette a somogyi alakulat.

A Kaposvári KK jelenlegi kerete a 2019/2020-as szezonra: Hock Gergő, Baki Gergely, Bogdán Benedek, Puska Bence, Hendlein Roland, Krjanjszki Borisz, Julian Vincent Norfleet, Ratszko Dramicsanyin, Jure Lalic. Vezetőedző: Fekete Ádám, edzők: Filipovics Gordan és Szőke Balázs.