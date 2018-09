Hazai álom: gólt rúgni az éllovasnak

Nem akármilyen rangadóval folytatódik a mennyei megye egy: a Kadarkút – amely az előző két bajnokiját behúzta – az éllovas, még mindig százszázalékos, eddig gólt sem kapott Balatonlellét fogadja.

A 6. forduló párosítása

Szombat – 16.30 óra:

Kadarkút–Balatonlelle

A házigazda Kadarkút az előző két bajnokiját behúzta – előbb otthon a Segesdet verték, majd idegenben vetettek véget a Somogysárd veretlenségi sorozatának –, s jelenleg kilenc pontnál tartanak. Írhatnánk, hogy a Lelle elleni rangadóra rápihent a Kadarkút – az előző hétvégéről négy nappal korábbra előrehozták a sárdi derbit –. ám ez nem fedné (teljesen) a valóságot. A Fapuma nevű kispályás alakulat ugyanis (amely zömében kadarkúti játékosokból áll) Szlovéniába egy nemzetközi tornára volt hivatalos, ahol a csoportjukat megnyerték, majd a 16 közé jutásért búcsúztak.

Az alapemberek közül ketten köszöntek el: Pallósi Roland Balatonlellére, Balogh Csaba pedig Nagybajomba költözött. Ellenben annál tekintélyesebb az újak listája: Vodicska Krisztián Tabról, Nemes Péter Magyaregresről, Ölbei Miklós és Kunvári Richárd Kaposfőről, Balogh Norbert és Mayer Milán pedig a szomszédos Baranya megyéből, Szentlőrincről érkezett, míg Domokos József újra kezdte a játékot.

– Bárki bármit mond, ez a Balatonlelle kiemelkedik ebből a mezőnyből. Az eddigi öt bajnoki fellépésükön rúgtak-fejeltek 26 gólt, ugyanakkor egyet sem kaptak: a félelmetes támadójátékukhoz kiváló védekezés társul. Azon leszünk, hogy megnehezítsük a dolgunkat. Jó lenne bevenni a kapujukat, s akkor elmondhatnánk, hogy mi voltunk az elsők, akik gólt tudtak lőni a Lellének… – mondta Csajági Csaba, a Kadarkút mestere.

Az új játékosok közül Mayer Milán hiányozni fog, mivel megsérült a térde. Kérdéses Vízhányó Gábor és Pető Tamás játéka is; előbbi még a Segesd ellen rúgást kapott a lábára, utóbbi pedig vírusos betegséggel bajlódik.

A jelek szerint nemcsak a leggólerősebb – és a legstabilabb védelemmel rendelkező –, hanem egyben a legsportszerűbb csapat is a mezőnyben egyedül százszázalékos Balatonlelle, amely az eddigi öt bajnokiján csupán két sárga lapot gyűjtött be.

Némi túlzással a fél csapat kicserélődött a nyáron Balatonlellén. Hatan elköszöntek – Schmidtka Balázs Ausztria felé vette az irányt, Béres Ferenc kispályázik (nem is akármilyen szinten, lévén tagja a válogatottnak), Parragi Olivér kapus a Zala megyei első osztályban érdekelt Kiskanizsán folytatja, Mátyás Kristóf Fonyódra tette át a székhelyét, Somogyi Zoltán visszavonult, s Szilágyi Norbert is távozott –, ugyanakkor pontosan ugyanennyien érkeztek a helyükre. Czebei Ádám kapus Nagyatádról, Pallósi Roland Kadarkútról, Körmendy Kevin Tamás a Balatoni Vasastól, Laczkó Dávid József a Kaposvári Rákóczi FC-től, Benke Bálint Hódmezővásárhelyről, Kovács Dániel pedig Budapestről a REAC csapatától került Lellére.

– Az első meccsekről két játékosunk is hiányzott: a combizom-sérüléssel bajlódott Balogh László már pályára lép(het)ett, a térdműtéten átesett Pap Máté pedig most tér majd vissza – mondta Bőzsöny János, aki a Felcsút U19-es csapatánál dolgozó Kenéz Szabolcsot váltotta a kispadon. – Egyértelmű a célunk: a bajnoki címre hajtunk, s mint minden meccsünkön, szombaton Kadarkút ellenin is a három pont reményében lépünk majd pályára.

Szombat – 16.30 óra:

Marcali–Segesd

A Marcali már négy pontot szerzett, a Segesd viszont még egyet sem. Megeshet, hogy most szombaton is pont nélkül maradnak.

Szombat – 16.30 óra:

Csurgó–Hetes

Az újonc hetesi egyletnek meg van az első döntetlenje, de még mindig veretlenek. Meglepetés lenne, ha mindhármat Csurgón hagynák.

Szombat – 16.30 óra:

Balatonföldvár–Nagyatád

Furcsa ezt írni: a két csapat összességében egyetlen pont birtokában van. Most viszont három sorsáról döntenek…

Vasárnap – 16.30 óra:

Toponár–Nagybajom

Két masszívnak mondható csapat csap össze egymással Toponáron. Eddig a bajomiak gyűjtöttek kettővel többet, amit most lefaraghat a házigazda toponári alakulat, de tovább is nőhet a különbség a két csapat között.

Vasárnap – 16.30 óra:

Tab–Somogysárd

A tabi alakulat látványosan elkapta a rajtot, s jobb gólkülönbségüknek köszönhetően meg is előzi a bajnoki tabellán a Somogysárdot. Nagy kérdés, hogy tudják-e semlegesíteni a szélvészgyors és gólérzékeny sárdi támadókat?

Vasárnap – 16.30 óra:

Balatonkeresztúr–Balatoni Vasas

A legutóbbi két fellépésén öt-öt gól kapott a Balatonkeresztúr. Vajon talpra tudnak-e állni az élmezőnyhöz tartozó Balatoni Vasas elleni hazain?

Vasárnap – 16.30 óra:

Babócsa–Magyaregres

Ha van három esélyes mérkőzés, akkor a Babócsa–Magyaregres derbi ebbe a kategóriába sorolandó. A hazai pálya a Babócsa mellett szól, mégis megjósolhatatlan, hogy a két csapat hogyan osztja el egymás között a három bajnoki pontot.

Mesterlövészek

1. Németh Ádám (Somogysárd) 8 gól, 2. Kuti Krisztián (Somogysárd) 7 gól, 3–6. Decsi Richárd (Hetes), Horváth Milán (Balatonkeresztúr), Ivusza Gábor (Toponár) és Tábori Tamás (Tab) 5–5 gól, 7–11. Benke Bálint (Balatonlelle), Körmendy Kevin Tamás (Balatonlelle), Balogh Ádám (Kadarkút), Pető Tamás (Kadarkút) és Vida András (Tab). Hatan tripláztak, 22-en pedig dupláztak.