Kadarkúti és nagyatádi bravúr született a kupában

Négy somogyi együttes is pályára lépett szombaton a labdarúgó MOL Magyar Kupa első körében. A Kadarkút VSK óriási bravúrt hajtott végre a Kozármisleny kiejtésével, akárcsak a Nagyatádi FC, amely a Dunaújváros ellen jutott tovább. A Kaposvári Rákóczi nagy csatában, hosszabbításban jutott tovább, míg a Balatoni Vasas hiába küzdött, búcsúzott a további küzdelmektől.

A csoportrivális Gárdony otthonában lépett pályára a harmadosztályú szezonra teljesen átalakult Kaposvári Rákóczi FC. A hazaiak a találkozó előtt egy kis ünnepség keretében búcsúztatták el korábbi játékosukat, Rodenbücher Istvánt, aki a Gárdony mellett az MTK-ban, illetve a magyar válogatottban is szerepelt. A pályán már nem zajlott (futball)ünnep, inkább egy kiélezett, teljesen egyenrangú párharc. A Rákóczi bár többet birtokolta a labdát, s ez által próbálta kontroll alatt tartani a mérkőzést, de a nagyobb helyzetek a hazaiak előtt adódtak. Ipacs Péter viszont két nagy védéssel óvta kapuját a góltól, illetve az első játékrész hajrájában, amikor Tajti Balázs lövésénél már ő is tehetetlen volt a felső léc sietett segítségére. Ezzel azonban nem ért véget hazaiak rohama, akik szerettek volna előnnyel szünetre vonulni, de Ipacs Péter ezúttal is keresztülhúzta a gárdonyi számításokat: a Gere Zoltán megrúgásáért megítélt büntetőt, melyet Tóth Tibor végzett el, remek mozdulattal ütötte ki a jobb alsóból az első félidő utolsó percében.

A második félidőben próbált magasabb fokra kapcsolni a Rákóczi. A vendégek egyre veszélyesebb támadásokat vezettek, s egy szögletvariáció után Harsányi Dániel közel állt a gólhoz, de Steer Bence védte a közeli lövést. Míg a másik oldalon Tajti Balázs szabadrúgása forgácsolta ismét a felső lécet. Az utolsó percekben Bíró Dominik és János Norbert lövése is jelezte, hogy nem akarnak hosszabbítást a vendégek, de Steer Bence másképp gondolta, s egy-egy bravúrt bemutatva tartotta meccsben csapatát, így következhetett a kétszer tizenöt perces ráadás. A ráadás első félidejében már érződött a fáradtság a feleken, ebből adódóan pedig egyre több hiba csúszott a játékba. A labdát azonban ekkor is többet birtokolta a Kaposvár, amely a harmadik játékrész lefújása előtt góllá is váltotta a mezőnyfölényét. Zvara Dávid vette célba a kaput, az ő lövését még védte Steer Bence, de kipattanót János Norbert már a bal alsóba lőtte. A gól átszakított egy gátat a zöld-fehérekben, s a fáradtság ellenére is lendületesen támadtak, a hazaiak azonban ezt egyre durvább szabálytalanságokkal próbálták megakadályozni. A kaposvári győzelmet azonban semmilyen úton-módon nem tudták meggátolni, így hősies, férfias csata után a megfiatalított zöld-fehérek örülhettek a továbbjutásnak.

Gárdony-Agárdi Gyórgyfürdő–Kaposvári Rákóczi FC 0–1 (0–0, 0–0, 0–1, 0–1)

Agárd Parkerdő, 200 néző. V.: Derdák (Kulman, Keszthelyi).

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Steer – Mód, Falusy, Koronczi, Földesi – Szabó B., Tajti B. (Páll-Bohus, a 97. percben) – Gere (Kiss L., a 91. percben), Király B. (Emperger, a 75. percben), Balogh B. – Tóth T. (Wágner, az 51. percben). Vezetőedző: Bojan Lazic.

Kaposvári Rákóczi FC: Ipacs – Harsányi, Gál Lakatos G. (Jancsó, a 100. percben) – Czuczi, Zólyomi (Balog A., a 72. percben), Zvara, Borbély (Szerderkényi, a 100. percben) – János N. (Fehérvári, a 116. percben), Mayer M. (Orsós T., a 82. percben), Bíró D. Vezetőedző: Nagy Tamás.

Gólszerző: János N. (a 105. percben).

Sárga lap: Földesi (a 29. percben), Tajti B. (a 85. percben), Emperger (a 92. percben), Mód (a 107. percben), illetve Czuczi (a 30. percben), János N. (a 84. percben), Bíró D. (a 85. percben).

Továbbjutott: a Kaposvári Rákóczi FC.

Nagy Tamás: – –Láttam biztató dolgokat a jövőre nézve, olyanokat, amik majd megmutathatják a csapat igazi arcát. Nem vagyunk minden helyzetben élesek, voltak helyzeteink, igaz az ellenfélnek is, amelyekből gólokat kellett volna szereznünk. Mindkét kapus szenzációsan védett, de igazából minden abból adódott, hogy milyen hibákat követtek el a csapatok. Célunkat elértük, továbbjutottunk egy azonos osztályú ellenféllel szemben, ami egy nagyszerű dolog, hiszen ennek a csapatnak győzelemre van szüksége. Jó lenne, ha ezt szerdán meg tudnánk fejelni még egy győzelemmel, amitől visszatérhet a belső hitük.

A szlovén határ közelében szólították pályára a Balatoni Vasas SE gárdáját, amely az edzőmérkőzések alapján jó eséllyel pályázott a továbbjutásra a szintén megye egyes, zalai gárda ellen. A gól nélküli első játékrészt követően azonban a második elején előnybe kerültek a hazaiak, akik ezt meg is tartották a lefújásig, hiába tett meg mindent az egyenlítésért a somogyi együttes.

Semjénháza SE–Balatoni Vasas SE 1–0 (0–0)

Semjénháza,150 néző. V.: Kiss G. (Rácz, Petrovics).

Semjénháza SE: Szakmeiszter Á. – Horváth P., Kovács P., Balogh P., Szakmeiszer J. (Molnár M., a 28. percben (Horváth M., a 92. percben)), Schuller, Körösi, Kapuvári, Pápai, Szilágyi, Bakos. Vezetőedző: Kárpáti István.

Balatoni Vasas SE: Privarics – Szentgyörgyi (Kálazi, a 63. percben), Polgár, Unger, Sarkanti (Sschütz, a 77. percben), Kovács N., Török D. (Szalai K., a 63. percben), Oyedeji, Ábrahám (Molnár L., a 77. percben), Szarka (Tóth R., a 63. percben), Lakatos B. Vezetőedző: Vida András.

Gólszerző: Körösi D. (a 49. percben).

Sárga lap: Schuller (a 87. percben), Kovács P. (a 91. percben), illetve Szentgyörgyi (a 29. percben), Polgár (a 87. percben).

Továbbjutott: a Semjénháza SE.

Vida András: – Nem játszottunk jól és elsősorban ennek köszönhető, hogy nem tudtunk továbbjutni. Nem egy jó csapattól kaptunk ki, de a hazaiak védekezése teljes mértékben felőrölt minket, egyszerűen nem találtunk rajtuk fogást. Sajnos egy pontrúgás után találtak egy gólt, amivel a maguk javára fordították a mérkőzést. Sajnálom a kiesést, mert több volt ebben a mérkőzésben, amely rávilágított arra, hogy sokat kell még dolgoznunk.

Az előző szezonban még harmadik ligás, most a megye egyre készülő Nagyatádi FC a jelenleg is NB III.-as Dunaújvárost fogadta. A dél-somogyiak számára nem volt ismeretlen az ellenfél játékritmusa és stílusa sem, hiszen az előző kiírásban sok hasonló képességű gárdával vették fel a versenyt, főként hazai környezetben. Az első félidőben bár kétgólos előnyre tett szert a Dunaújváros, de a nagyatádiaknak maradt tartása és a második játékrészben egyenlítettek. A kétszer tizenöt perces ráadás nem hozott döntést, így következhettek a bűntetők. A harmadik körben a nagyatádiak kapusa bár védett, de ezt nem tudták kihasználni a hazaiak, hiszen a kapufáról kifelé pattant Galamb Dávid tizenegyese. A döntés így az ötödik körre maradt, amelyben a dunaújvárosi játékos fölé lőtt, így következhetett a nagyatádi örömünnep.

Nagyatádi FC–Dunaújváros PASE 2–2 (0–2, 2–2, 2–2, 2–2), büntetőkkel: 4–3.

Nagyatád, 200 néző. V.: Maml (Blum, Farkas G.).

Nagyatádi FC: Beke B. – Dekanics, Kovács K., Horváth F., Kis P., Horváth P. (Fazekas Á, a 88. percben), Jerkovic (Galamb, az 58. percben), Kollár (Csikós, a 88. percben), Rituper (Mózsi, a szünetben), Nikolic V. (Pákai, az 58. percben (Vukk, a 119. percben)), Koósz. Vezetőedző: Papp Zoltán.

Dunaújváros PASE: Pokorni – Tölgyesi, Hegedűs E., Székely, Báló (Hompót, a szünetben), Varga Zs. (Tóth Á., a 66. percben), Dorogi (Papp M., a szünetben), Villám (Molnár S., a 62. percben), Szepessy, Barna (Kesztyűs, a szünetben), Kökény. Vezetőedző: Varga Balázs.

Gólszerzők: Dekanics (a 62. percben – 11-esből), Galamb (a 77. percben), illetve Székely B. (a 39. és a 44. percben).

Sárga lap: Nikolic V. (a 44. percben), Horváth P. (a 81. percben), Csikós (a 93. percben), illetve Molnár S. (a 90. percben), Székely B. (a 92. percben).

Továbbjutott: a Nagyatádi FC.

Papp Zoltán: – Az első félidőben nem volt rendben a csapat, bár jól védekeztünk, de a labdákat nem tudtuk megtartani, így nem tudtunk előrefelé építkezni. A második vendéggól után féltem, hogy még egyet kapunk, de jókor jött a szünet, amikor rendezni tudtunk a sorokat. Kettőt cseréltem, ez pedig teljesen megváltoztatta a játék képét. Akik bejöttek, sokat tettek hozzá a mérkőzéshez. Szerencsénk is volt, mert az ellenfél pontrúgásai nagyon veszélyesek voltak, és nehezen tudtuk őket kivédekezni. A bűntetőpárbajban pedig teljesen jogosan nyertük meg a mérkőzést.

A kapható ellenfelek közül az egyik legnehezebb várt a megyei első osztályban szezonok óta remeklő kadarkútiakra, hiszen az NB III. Közép csoportjában nagy babérokra törő Kozármislenyt fogadták. A kadarkútiak igazi futballünnepet szerettek volna varázsolni városukba, s ez már a második percben sikerült, hiszen Ferenczi Márk már ekkor megtapsoltatta a népes hazai közönséget. Az egyenlítés bár gyorsan érkezett, de Kadarkút nem adta alább, s Ferenczi Márk újabb találatával ismét megszorongatták a sokkal esélyesebb vendégeket, akik a szünet előtt ismét egalizáltak. A somogyiak azonban mit sem törődtek a papírformával, s Orsós Viktor góljával kiejtették a harmadosztályú ellenfelet.

Kadarkút VSK–HR-Rent Kozármisleny 3–2 (2–2)

Kadarkút, 400 néző. V.: Zám (Bede, Pörgei).

Kadarkút VSK: Strublics – Iván D., Simon R., Ámon (Jakabfi, a 68. percben), Kovács K., Ferenczi (Cziráki, az 54. percben), Orsós V., Pandur, Baki, Kovács G. (Baán, a 79. percben), Németh D. Vezetőedző: Pandur Ádám.

HR-Rent Kozármisleny: Somogyi M. – Szabó D. (Beke, a szünetben), Vajda R., Nagy E. (Bischoff, a 86. percben), Horváth G. (Loch, a 68. percben), Kirchner, Turi, Kozics, Kónya, Füredi, Hampuk. Vezetőedző: Aczél Zoltán.

Gólszerzők: Ferenczi M. (a 2. és a 20. percben), Orsós V. (a 76. percben), illetve Kirchner (a 7. percben), Vajda R. (a 45. percben).

Sárga lap: Pandur (a 41. percben), Ferenczi (a 48. percben), Baán (a 80. percben), Iván D. (a 82. percben), illetve Kozics (a 40. percben), Horváth G. (a 61. percben), Kirchner (a 67. percben).

Továbbjutott: a Kadarkút VSK

Pandur Ádám: – Nehezen találom a szavakat a győzelem után, a csapat minden utasítást betartva, fegyelmezetten futballozott, csak szuperlatívuszokban tudok beszélni a játékosokról. A továbbjutás hatalmas siker egész Kadarkútnak, úgy gondolom, sokáig fogjuk ünnepelni. A következő fordulóban szeretnénk hasonló sikert véghezvinni.