Kaposvár ismét bizonyította, hogy sportos város

Nagyszerűen teljesített Kaposvár a Futókörök napján, hiszen a somogyi futók összesen 3391 kilométert tettek meg a Cseri parkban, ami a második legtöbb volt az országban.

Országszerte tíz helyszínen, köztük Kaposváron, a Cseri parkban rendezte meg a Szabadidősport- Eseményszervezők Országos Szövetsége a Futókörök napját. A vasárnapi verseny célja, hogy a futók minél több kilométert teljesítsenek az Országos Futópálya-építési program keretében átadott rekortán borítású pályákon.

– Ez az első ilyen futóverseny Magyarországon, így nem volt mindegy, hol is végez Kaposvár – fogalmazott Péter Attila, a kaposvári verseny szervezője. – Ha a jövőben egyre több ilyen futópálya lesz, akkor az ország egyik legnagyobb futóversenyévé is kinőheti magát a rendezvény. Öröm számomra, hogy sokan érkeztek a versenyre, úgy érzem, jól sikerült a mozgósítás, ráadásul a Teljes Életű Autistákért Alapítvány tavaszról elhalasztott futóversenyével is össze tudtuk kapcsolni a Futókörök napját.

Kaposvár ezen a versenyen is bizonyította, hogy az ország egyik futófellegvára, hiszen az 504 induló összesen 3391 kilométert tett meg. Sőt, háromnegyed órával a zárás előtt még a Cseri park állt a tíz helyszín élén, azonban az utolsó pillanatban a közel hatszáz futót felvonultató Dabas 35 kilométerrel megelőzte a somogyi megyeszékhelyt.

– Az a célunk, hogy a kaposvári futópályákat minél többen használják, ezért is fontosak az ilyen kezdeményezések – mondta Dér Tamás, Kaposvár alpolgármestere, aki futócipőt húzott, s szintén hozzájárult ahhoz, hogy Kaposvár az előkelő második helyen végezzen a városok közötti rangsorban. – Tervben van egy harmadik, 800 méteres futókör kialakítása is a Kinizsi utca környékén. Reméljük, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy még többen kezdenek el sportolni, ezáltal pedig még egészségesebbek lesznek a kaposváriak.

A Futókörök napján a legtöbb kilométert összegyűjtő városokat pénzdíjjal jutalmazták a szervezők, az összeget pedig jótékony célra használhatták fel. A Kaposváron a Teljes Életű Autistákért Alapítvány támogatták, amely számára 150.000 forintot utalnak majd át.

– Az autizmus világnapján, április másodikán szerettük volna megtartani a futórendezvényünket, de ezt a vírushelyzet nem engedte – mondta Kovács Klaudia Éva, az alapítvány kuratóriumi tagja. – A KÉK futást minden évben szeretnénk megrendezni és a jövőben minél több autizmussal élőt, illetve a családtagjaikat szeretnénk bevonni.

A Cseri park rekortános futópályáján több autizmussal élő is rótta a köröket, akik a Fino Kaposvár utánpótlás és felnőtt röplabdázóival melegítettek be a versenyre, melyen a kaposvári röplabda élő legendája, Demeter György is rajthoz állt, akárcsak Piller Adrienn a BSI futónagykövete, illetve Gyöngyösi János a FUTaMÉRŐ ultrafutója, aki a nemrég szintidőn belül teljesítette a Spartathlon 246 kilométeres távját. A vasárnapi futáson hárman is ötven kör, azaz ötven kilométer felett tettek hozzá a kaposvári összeredményhez, hiszen Schneider Tibor 59, Tankó Adorján 57, illetve Kósa Patrik 51 kört tett meg.