Kaposvári bronzérem született a bibionei strandröplabda maratonon

Az olaszországi Bibionében zajló Mizuno Beach Volley Marathon második napján is alaposan kitettek magukért a Kaposvári Röplabda Akadémia párosai.

A világ egyik legismertebb és leglátványosabb nyílt strandröplabda versenyén, a kilencven egységből álló népes nemzetközi mezőnyben a magyar bajnok Lutter Eszter, Szombathelyi Szandra duó bronzérmes lett, Lutter Liza és Szombathelyi Kitti pedig újoncként az igen előkelő kilencedik helyen végzett.

A rangos viadal első napján mindkét kaposvári páros a főtáblára jutott, miután egyaránt három-három mérkőzést nyert, így a lányok bizakodva várták a szombati folytatást is. Eszter és Szandra hatodik kiemeltként vághatott neki a napnak, és a jó forma kitartott egészen a verseny végéig. Hazánk legelőkelőbben jegyzett női párosa szépen hozta a meccseit, és a végén a bronzéremért léphetett homokra. A duó itt sem vett vissza a tempóból, és egy szlovák rivális legyőzésével végül a harmadik helyen zárt.

„A nyári szezonunk utolsó versenyén vettünk részt, és nagyon örülünk, hogy ezzel a szép eredménnyel búcsúztunk a 2018-as strandröplabda évadtól. most pedig pihenünk egy kicsit” – írta hivatalos közösségi oldalán a Lutter Eszter, Szombathelyi Szandra páros.

Liza és Kitti két győzelmet és két vereséget könyvelhetett el a szombati napon, és a 91 párost alkotó mezőnyben végül a kilencedik helyet szerezte meg. Ahhoz képest, hogy a lányok az idén nyáron, szezon közben álltak össze, ez mindenképpen kiemelkedő teljesítménynek számít.

„Nagyon vártuk Lizával már ezt versenyt: rengeteg játékos és pálya egymás hegyén-hátán, és még annál is több meccs volt, amit játszani kellett . Ilyen hangulatú versenyen eddig még nem is játszottunk. Meccsrutinnak a lehető legjobb volt szerintem, hogy ennyi inger ért minket egész nap, és ilyen sok mérkőzést is sikerült játszanunk. Az előre kitűzött célunkat elértük, úgyhogy ez a verseny is pozitívan végződött számunkra- Nagyon boldogan zártuk a napunkat, és ezt a rövidke szezonunkat. Jövőre ennél még sokkal jobbak szeretnénk lenni” – összegezte tapasztalatait Szombathelyi Kitti.

A RÖAK Kaposvár két párosa ismét bizonyított a nemzetközi mezőnyben, és a lányok ígérik. az előttünk álló hónapokban olyan komoly edzésmunkát végeznek majd, hogy jövőre még szebb eredményeket érhetnek el.