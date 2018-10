Kaposvári sikerek a lovassportok olimpiáján

Két kaposvári versenyző részvételével zajlott a Lovas Világjátékok, a lovassportok olimpiája Tryonban, az Amerikai Egyesült Államokban.

– A Lovasakadémi SC két lovastornásza, Bence Balázs és Somogyi Eszter Villányi Krisztina edző és szövetségi kapitány társaságában vágtak neki életük eddigi legnagyobb versenyének – tájékoztatta lapunkat Bencené Fekete Andrea. – Balázs korábbi junior Európa-bajnokként, az utóbbi évek során pedig a Világkupákon begyűjtött három bronz és egy ezüstéremmel a tarsolyában lépett pályára. Eszter a 2016-os világbajnokságon 19., a tavalyi Eb-n a 27. helyen zárt; 2017-ben országos bajnok, a CVI Budapesten 2018-ban pedig ezüstérmet szerzett. A két kaposvári versenyző amerikai bérelt lovakon versenyzett, így mindössze néhány napjuk maradt arra, hogy összeszokjanak négylábú társaikkal, és a maximumot hozzák ki a világversenyből.

Bence Balázs a kaliforniai Maximillion hátán mutatta be gyakorlatait, akit nem más, mint az amerikaiak csapat és egyéni világbajnoka, Devon Maitozo futószárazott. Devon, Balázs és Max hármasa jó csapatnak bizonyult, a versenyt megelőző lovas és műlovas edzéseknek köszönhetően Bence Balázs az utóbbi évek talán egyik legnépesebb – de egyértelműen legerősebb – férfi mezőnyében az előkelő, tizedik helyen kezdett. Ezzel a helyezéssel természetesen biztosította, hogy bekerüljön a döntőbe, ahol is magyar huszárt megszemélyesítő technikai kűrjével (melyben öt kötelező és az időkorlátnak megfelelő számú szabadon választható gyakorlat mutatható be) élete legjobb pontszámát kapta.

Gyakorlatokat tekintve ebben a számban Bence Balázs jelenleg a világ hatodik legjobbja, lova Max pontszámával összesítve pedig nyolcadik helyen zárták a napot. A verseny szépsége, hogy a hetedik és tizenegyedik helyet mindvégig nem több, mint 0,1 pont választotta el egymástól. Komoly küzdelem alakult hát ki a döntőre, ahol is ezredeken múlott, ki hányadikként zár majd. Balázs azonban ebben a helyzetben is hideg fejjel, és egy rendkívül szórakoztató, a Macskajaj című film zenéjére előadott kűrrel lépett pályára, biztosítva magának ezzel a tizedik helyet, alig négy századdal maradva le az előtte levőtől.

Nem csak Bence Balázs, Somogyi Eszter számára is ez volt az első Lovas Világjátékok, tehát élete legnagyobb versenye. Eszter egy coloradoi ló, Vision hátán versenyzett, aki futószárazójával, Jane Kopperllel szintén most debütált a Világjátékokon. A trió a huszonötödik helyen kezdte a versenyt egy olyan mezőnyben, ahol az első tíz helyezett mindegyike éremesélyesnek számított, ami mindenképpen szép teljesítmény. Ennél azonban már csak az a szebb, hogy Eszter a második fordulóban két helyet javítani is tudott. Flash Dance témájú kűrje mind a bírók, mind az amerikai közönség tetszését elnyerte, így végül a huszonharmadik helyen zárta a Lovas Világjátékokat.

Két versenyző gyakorlatait a kaposvári közönség nemsokára élőben is megtekintheti, október 6-án és 7-én ugyanis a Lovasakadémia ad majd otthont a Lovastorna Országos Bajnokságnak, ahol mindketten pályára lépnek majd.

Élete eddigi legjobbját nyújtotta

Bence Balázs első alkalommal versenyzett a Tyron Nemzetközi Lovascentrumban. A Pannon Lovasakadémia sportolója ráadásul először állt rajthoz ilyen elit mezőny részvételével rendezett rangos lovas eseményen. Emiatt is igen örömteli, hogy azonnal letette névjegyét a legjobbak közt. Elsőként egyenletes, jó teljesítménnyel vívta ki a döntős szereplés jogát. Villányi Krisztina edző tanítványa élete legjobbját nyújtotta. A teljesítménye 7.917 pontot ért. Ugyan mindez a mezőny egészét tekintve a középmezőnyre, a tizenöt fős döntőben a tizedik helyre volt elegendő, ám a helyezések sorsáról csak tizedek-századok döntöttek. Az első a francia Lambert Leclezio lett, megelőzve a német Jannik Heilandot, valamint a szintén német Jannis Dreweltet.

A kiváló teljesítményt nyújtó kaposvári Bence Balázs a hazai megmérettetések mellett legközelebb a Lovastorna Világkupán indul majd ismét a nemzetközi mezőny tagjaként.