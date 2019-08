Kaposváron a női strandröplabdázók magyar bajnoki címe

Megvédte magyar bajnoki címét a Lutter Eszter, Szombathelyi Szandra strandröplabda páros az országos bajnokság döntőjében.

A RÖAK Kaposvár klasszis kettőse magabiztosan, játszmavesztés nélkül hódította el az elsőséget a Budapest melletti Lupa-tónál megrendezett döntőben. A két lány történelmet írt: Eszter – egyedüli magyarként – hatodszor, Szandra pedig negyedszer lett magyar bajnok.

A Lutter Eszter, Szombathelyi Szandra egység idén három fordulót nyert az ob-n, és valószínűleg Dunaújvárosban is a csúcsra ért volna, de egy törökországi meghívásnak eleget téve egy remek nemzetközi erőfelmérőn állt rajthoz két hete. A RÖAK Kaposvár kettőse címvédőként és első számú esélyesként várt a a magyar bajnokság döntőjét is, és ehhez méltóan teljesített a pályán.

A főtábla küzdelmei szombaton reggel kezdődtek meg a Lupa-tónál, és az első számú kiemelt duó előbb a Kincses, Schmidt, majd az Ördög, Szokol-Humay, aztán a Gubicza, Nagy K. páros ellen győzött 2-0-ra, így gond nélkül sétált be a legjobb négy közé. A vasárnap reggeli elődöntőben a fiatal meglepetés-páros, a Divényi, Réthelyi duó sem tudta lefékezni Lutteréket, akik az újabb sikerüknek köszönhetően immár a döntőre készülhettek.

A centerpályán, remek időben, népes szurkolótábor előtt indult útjára a labda délben, az örök rivális Szabó Dorottya, Háfra Dominika ellen. Megismétlődött tehát a tavalyi finálé, de a kaposváriak ezúttal odafigyeltek arra, hogy elkerüljék a felesleges izgalmakat. (Egy éve úgy nyertek 2-1-re a döntőben, hogy a harmadik szettben komoly hátrányt kellett ledolgozniuk.). Szabóék kezdtek jobban, és már 6:2-re vezettek az elején. Lutterék ekkor időt kértek, gyorsan rendezték soraikat,és egymás után hat pontot gyűjtve kézbe vették az irányítást. A RÖAK párosa a játék minden elemében nagyot alakított, a pontos támadások mellett élményszámba mentek Szombathelyi blokkjai is. Az első szettet 21:15-re, a másodikat pedig, a végén kicsit kiengedve, 21:19 arányban hozta a kaposvári duó, és ezzel megszerezte a 2019-es magyar bajnoki címet!

Lutter Eszter immár a sportág egyedüli királynője hazánkban, ugyanis ő az egyetlen, aki hat alkalommal hódította el az elsőséget.

– A döntő első perceiben igyekeztünk kiismerni ellenfelünk játékát, és miután ez sikerült, a terveinknek megfelelően alakult a folytatás. Végig nagyon akartuk ezt a sikert, egymásért, a családunkért, a barátainkért, a segítőinkért és a támogatóinkért is küzdöttünk, és nagyon örülünk, hogy valóra váltottuk álmainkat. Köszönjük Kaposvár városának és a Kaposvári Röplabda Akadémiának, hogy mellettünk állnak, mi pedig igyekeztünk most is meghálálni a bizalmat – mondta a két boldog lány a találkozót követően. Lutter és Szombathelyi egyébként 2018-ban kiérdemelte az Év csapata címet a somogyi megyeszékhelyen, az idén tavasszal pedig Szita Károly polgármester a város sport-nagyköveteinek kérte fel a világ számos országába eljutó két, szimpatikus, profi mentalitású és nagy tudású sportolónőt.

A RÖAK Kaposvár másik főtáblás párosa, Lutter Liza és Szombathelyi Kitti is teljesítette az elvárásokat, három győzelemmel és két vereséggel végül az idei magyar bajnokság ötödik helyét könyvelhette el.

MKB-Pannónia strandröplabda országos bajnokság, döntő. Lupa-tó.

Az 1. helyért: Lutter Eszter, Szombathelyi Szandra (RÖAK Kaposvár) – Szabó Dorottya, Háfra Dominika (OOSC) 2:0 (15, 19)