Kaposváron is leckét adott a horvát csapat

A horvát első osztályban jelenleg harmadik helyen álló NK Osijek ellen vívott edzőmérkőzést a válogatott szünetben a Kaposvári Rákóczi FC.

A nemzetközi felkészülési találkozó nagyszerű iramban kezdődött, egyáltalán nem kímélték egymást a felek, s ebből parázs csaták is kialakultak a gyepen. Emellett természetesen a futball is főszerepet kapott, hiszen mindkét kapu előtt adódtak bőven lehetőségek. Az első félidő hajrájában kezdte átvenni a találkozó irányítását a Rákóczi, ez labdabirtoklásban és lehetőségekben is megmutatkozott, de egy kontra után Jerry Mbakogu megpattanó lövésével megszerezte a vezetést az eszéki együttes.

A második félidőre szinte kicserélte a csapatot a kaposvári szakmai stáb, amely hét helyen is változtatott a kezdőn. Ezt gyorsan kihasználta az összeszokottabb eszéki gárda, amely Josip Spoljaric révén duplázta meg előnyét. A hajrára teljesen átvette a találkozó irányítását a horvát bronzérmes, s ez gólokban is megmutatkozott. Előbb Moic Benedik, majd ismét Josip Spoljaric vette be Slakta Balázs kapuját, egy-egy szépen kijátszott akció végén. A kaposvári labdarúgókon látszott, hogy az utolsó percekben már elfáradtak, így a válogatott összecsapáshoz hasonlóan a somogyi megyeszékhelyen vívott felkészülési meccs is a horvát együttes magabiztos győzelmével ért véget.

Kaposvári Rákóczi FC–NK Osijek 0–4 (0–1)

Kaposvár, Rákóczi-stadion, 300 néző. V.: Zierkelbach (Kis Z., Legeza L)

Kaposvári Rákóczi FC: Pogacsics (Slakta, a szünetben) – Vachtler, Hegedűs D. (Ur, a szünetben), Nagy T. (Szabó A., a szünetben), Fodor M. (Hadaró, a szünetben) – Szakály A. (Vojnovic, a szünetben (Borbély, 75. p.)), Yakymiv (Tóth G., a szünetben) – Nagy R., Beliczky (Bíró D., a szünetben), Poplatnik – Ádám M. (Tömösvári, 75. p.) Vezetőedző: Diszl László.

NK Osijek: Malenica – Loncar, Tomelin, Majstorovic (Alves Pereira Oliveira, a szünetben), Radeljic (Silva de Almeida, 60. p.) – Kamenar, Mioc – Dugandzic (Lopa, 60. p.), Spoljaric, Ndockyt – Mbakogu (Maric, 60. p.). Vezetőedző: Ivica Kulesevic.

Gólszerzők: Mbakogu (43. p.), Spoljaric (48., és a 88. p.), Moic (72. p.).