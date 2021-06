Karnyújtásra van már Sótonyiék aranya

Felemás mérleggel zárták a somogyi női együttesek a kézilabda NB I./ Nyugati csoport utolsó fordulóját. A Csurgói NKC hazai pályán kapott ki, míg a Rinyamenti KC Győrben aratott diadalt.

Ezt ne hagyja ki! Karácsonyéknál a fővárosra nem, de saját jutalmukra bőven akad pénz

A hölgyeknél nem tudta megnehezíteni a Gárdony-Pázmánd NKK dolgát a csurgói csapat, amely tucatnyi góllal szerzett kevesebbet ellenfelénél.

A Rinyamenti KC SE együttese a győri fiatalok vendégeként lépett pályára. A fél­idő még döntetlen eredménnyel zárult, a szünet után pedig csak hat gólt engedélyeztek az ellenfélnek a jól védekező nagyatádiak.

Női kézilabda NB I./B Nyugati csoport – 22. forduló:

Gárdony-Pázmánd NKK–Csurgói NKKK 29–17 (16–8)

Gárdony, Általános Iskola, vezette: Haskó T., Natkai N.

Gárdony-Pázmánd NKK: Magyar N., Binó B, Németh Zs. (kapusok) – Hargitai D. 2, Hrabovszky H. Győrffy R. 4, Czuczu F. 3, Bocsi Sz. Nagy A. 3, Pervein O. K., Pados M., Ágoston N. 1, Szűcs N. Vörös Sz. 1, Becséri K. 9, Hamuth L. V. 6. Edző: Fekete Éva Katalin, Virincsik Anasztázia.

Csurgói NKK: Tóth I., Pusztai P. (kapusok) – Tornóczky S. 1, Takács I., Vukcevic S. 2, Orsós A., Béres E. Schneider É. 7, Bodó Sz. 2, Orell B. 1, Tóth L. Horváth I. A., Krenner F 4. Balogh B. Edző: Skaliczki László.

Győri Audi ETO KC U20–Rinyamenti KC SE 20–27 (14–14)

Győr, Audi Aréna, vezette: Hornyik Zs., Zörgő R.

Győri Audi ETO KC U20: Kiss L., Tóth N., Győri A. (kapusok) – Csekő B. 2, Ogonovszky E., Korpáczy K., Tóth K. K. 4, Somogyi L. 2, Világos D. 1, Sztankovics K. 2, Talapa Cs. Lengyel E. 5, Herr Zs., Molnár Zs. Takács N., Tóth N. Edző: Sepsiné Pigniczki Krisztina, Versol Bence.

Rinyamenti KC SE: Szalai E., Druzsin R., Torma K. (kapusok) – Patak S., Kovács D. 8, Ghetu A. 1, Kurucz I. 1, Brezovszky F. 3, Fekete A., Hegedűs D. 7, Varga F. Bárdió Zs. 1, Póczik K. 6, Antal A. Edző: Katona Sándor, Madarász Péter.

A férfiaknál az utolsó másodpercekben lőtt góllal nyert 33–32-re a Nemzeti Kézilabda Akadémia gárdája a Budai Farkasok otthonában. Az akadémisták ezzel újabb nagy lépést tettek a hőn áhított bajnoki cím felé. A csapat honlapja arról számolt be, hogy Sótonyi László edző együttese már a rajtot követően előnyben kézilabdázott, de a hazaiak többször is ledolgozták a 4-5 gólos hátrányt is. Az 54. percben – a meccsen először – pedig a vezetést is átvették.

A döntő pillanatokban azonban koncentráltan és fegyelmezetten játszottak a fiatal akadémisták, akik négy másodperccel a lefújás előtt szerezték meg a győzelmet jelentő találatot. A Nemzeti Kézilabda Akadémia csapatának mindössze egy pontra van szüksége a bajnoki győzelemhez, amit a csütörtökön este, 19.30-kor kezdődő Ajkán rendezett találkozón be is gyűjthetnek

Férfikézilabda NB I./B Nyugati-csoport – 15. forduló:

Budai Farkasok–Nemzeti Kézilabda Akadémia 32–33 (15–17)

Budaörs, Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand, 50 néző. Vezette: Garai B. R., Varasdi L. Z.

Budai Farkasok: Kapusi L., Tóth N. (kapusok) – Németh A. 8 (7), Szövérdffy Sz. 6, Boros B. 4, Gyimesi M. 3, Kecskeméti T. 3, Menyhárt M. 3, Csapó L. 2, Auer C. 1, Korsós Á. 1, Valler P. 1, Farkas B., Orbán Sz., Rédai K., Schultheisz B. Edző: Koi Endre.

Nemzeti Kézilabda Akadémia: Aleksza T., Takács Á. (kapusok) – Bendicsek Á. 8, Kovács G. 8, Krakovszki Zs. 5, Kepess J. 4, Papp T. 4, Dely M. 2, Krakovszki B. 1, Stranigg J. 1, Bodócs M., Foki D., Radvánszki Zs., Szabó Á., Tárnoki M., Temesvári G. Edző: Sótonyi László

A női kézilabda NB I./B Nyugati csoport állása: 1. Moyra-Budaörs Handball (44 pont), 2. Kozármisleny SE (32 pont), 3. Nemzeti Kézilabda Akadémia (30 pont), 4. Sylver OPS Szombathely U20 (29 pont), 5. Csurgói NKC (21 pont), 6. Mohácsi TE 1888 (20 pont), 7. Rinyamenti KC SE (18 pont), 8. Gárdony-Pázmánd NKK (17 pont), 9. Győri Audi ETO KC U20 (16 pont), 10. Szekszárdi FGKC (16 pont), 11. Szentendrei NKE (13 pont), 12. Dunaújváros KKA U20 (4 pont).

A férfikézilabda Nb I./B nyugati csoport állása: 1. Nemzeti Kézilabda Akadémia (38 pont), 2. BFKA-Veszprém U22 (37 pont), 3. Tatai AC (31 pont), 4. Budai Farkasok (28 pont), 5. PLER-Budapest (28 pont), 6. BFKA-Balatonfüred U22 (20 pont), 7. AGROFEED ETO-SZESE (16 pont), 8. Pécsi VSE (16 pont), 9. Szigetszentmiklósi Kézilabda SK (13 pont), 10. KK Ajka (10 pont), 11. PEAC (8 pont), 12. Rév TSC (7 pont).

Fotóillusztráció: Németh Levente