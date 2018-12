Kasey Sheperd távozik a kaposvári együttestől

Nem hosszabbítja meg a Kaposvári Kosárlabda Klub a próbajátékon lévő Kasey Sheperd szerződését, így az amerikai hátvéd távozik a somogyi megyeszékhelyről.

A döntés hátteréről Fekete Ádám, az NB I./A csoportos somogyi alakulat vezetőedzője beszélt a csapat hivatalos internetes közösségi oldalán. Ahogy arról lapunkban már korábban beszámoltunk Emanuel Ubilla visszatért Kaposvárra. Vele együtt öt légiósa lett a somogyiaknak. Az amerikai négy meccsen szerepelt a somogyiaknál. Átlagban 11,5 pontot, 3,8 lepattanót és két gólpasszt ért el meccsenként. Az eddig visszafogottabb teljesítményt nyújtó Ivan Lilov és közte kellett választani az elmúlt napokban. Hétfő estére azonban eldőlt, hogy Sheperd távozik a csapattól.

– Mióta Toney McCray elhagyta a csapatot mind a csapat, mind a vezetőség közösen azt látta, hogy egy irányítóra van szükségünk – nyilatkozta Fekete ádám, a Kaposvári KK vezetőedzője a somogyi csapat hibvatalos internetes közösségi oldalán. – A következő hetekben ez nem sikerült. Kasey Sheperd érkezett hozzánk, próbajátékra, ami jó megoldásnak tűnt, de ahogy jöttek a mérkőzések éreztük, hogy ettől függetlenül ez a poszt nem oldódott meg. A múlt héten adódott egy lehetőség, hogy Emanuel Ubilla személyében egy klasszikus egyes posztos játékos érkezzen. Mindenki tudja az ő kvalitásait, igazi minőségi játékos vált megszerezhetővé számunkra. Azt a döntést hoztam, hogy rá mindenképpenn szükség van a csapatban. Ez a helyzet azonban szült egy másik döntés kényszert, a három meglévő mezőnyjátékos egyikétől meg kell, hogy váljunk – folytatta a vezetőedző.

– Kezdetben úgy tűnt, hogy Kasey marad, de sajnos olyan sérülések történtek, illetve a posztok átértékelődése miatt úgy döntőttem, hogy Ivan Lilov maradjon a hármas poszton. Harazin Tamás sérülés miatt Hendlein Rolandnak is többet kell ötös poszton szerepelnie – árulta el Fekete Ádám. – Luka Markovicsnak húsz perc feletti időket kell eltöltenie a négyes poszton, ezért az ő kiesésével, illetve a Lilov távozásával nagyon kevesen maradtunk volna az erős hármasokkal szemben. Ha megnézzük a következő ellenfeleinket, illetve közvetlen riválisainkat majdnem mindenhol van egy erős fizikális hármas játékos. Részben ezért is született meg bennen ez a nagyon-nagyon nehéz döntés. Kasey Shepesrd személyében egy nagyon jó és tehetséges játékost ismerünk meg, de hosszú tépelődés után ezt a döntést hoztam. Azt gondolom, hogy ez plusz löketet kell, hogy adjon az Ivánnak. Azt a teljesítményt kell, hogy hozza, amelyet már kétszer-háromszor megmutatott, és akkor ki tud teljesedni a csapat. Mindenki pontosan a helyére kerül. Az elmúlt egy hónapban úgy láttam edzéseken és bizonyos mérkőzéseken, hogy a csapat nagyot lépett előre. Ez az előre lépés töretlen marad és tovább fejlődünk, ahhoz, hogy elérjük a céljainkat, ami még most is a legjobb nyolc közé kerülés.

