Kategóriagyőztesek lettek Szlovéniában

Itthon már szinte minden fűszálat ismernek, most viszont ismeretlen terepen járt a siófoki páros. A Gyarmati Ariel, Kocsis György alkotta duó egészen pontosan a Mitropa Kupa nyitóversenyén, a szlovén Velenje Rallyn állt rajthoz és nyerte meg a kategóriáját.

Abszolút nyolcadik helyen, kategóriaelsőként zárta a közép-európai bajnokságnak nevezhető Mitropa Kupa nyitóversenyét, a szlovén Velenje Rallyt a siófoki Gyarmati Ariel, Kocsis György kettős, akiknek ez volt az első nemzetközi versenyük. Ahogy azt ilyenkor mondani szokták, soha rosszabb kezdést…

Sokéves hazai versenyzés után vette az irányt a nemzetközi színtér felé a Gyarmati Ariel, Kocsis György alkotta duó, a somogyi versenyzők a Mitropa Kupa-sorozatot vették célba, melynek versenynaptárában eredetileg hat ország tíz versenye szerepelt. A pandémia miatt már két osztrák, egy horvát futam is elmaradt, ám Szlovéniában végre megkezdhette a szezont a siófokiak párosa a Mitsubitshi Lancer EVO IX-el. Ráadásul nem is akárhogy!

– Az autónak egy pisszenése sem volt, és mi is kihoztuk magunkból a legjobbat – értékelt Gyarmati Ariel. – Próbáltunk nem csak gyorsan, de látványosan is autózni, főként a visszafordítókban, mert rengeteg néző volt. Itthon már szinte minden fűszálat ismerünk, most viszont ismeretlen terepen jártunk, ami nagy élmény volt, remekül éreztük magunkat.

A pálya, pontosabban az utak minősége szerintük kifogástalan volt, kevés egyenessel, rengeteg kanyarral, ami sok munkát és precizitást kívánt a párostól, ám a legnagyobb kihívást mégis az időjárás jelentette. Hol esett, hol elállt, így aztán nehéz volt a megfelelő gumi kiválasztása.

– Az egyik gyors rajtjába úgy álltunk oda, hogy előtte a kiszállástól számítva nem egész négy perc alatt cseréltünk ki két kereket, szakadó esőben – tette hozzá Gyarmati Ariel, aki szerint nagyon fárasztó kör volt ez így, de még ezt is élvezték.

Jól kezdte a Mitropa Kupát a somogyi kettős, akik kategóriaelsőként várhatják a folytatást, mely a magyarországi Mecsek Rally lesz, június végén.

A végeredmény: 1. Dinkel Dominik-Winklhofer Pirmin (Ford Fiesta Rally2, Brose Motorsport), 2. Turk Rok-Ošlaj Viljem ( Hyundai i20 R5, AMD Gorica), 3. Kiss Ferenc -Kiss Ferenc ( Volkswagen Polo GTI R5, Korda Racing), 4. Dunner Lukas-Rausch Jürgen (Škoda Fabia R5, Team Speedlife-knobi.at).