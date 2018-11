Kecskeméten is nyert a Fino Kaposvár

Majd két órás csatában nyert a Demeter György mester vezette Fino Kaposvár társulata Kecskeméten, így hibátlanul zárta az első kört.

Kecskeméti RC–Fino Kaposvár 1–3 (–24, –24, 22, –20)

Kecskemét, Messzi István Városi Sportcsarnok. V.: Adler, Tillmann.

Ahogy azt várni lehetett, nagy, majd két órás csatát hozott a szombat esti Kecskeméti RC–Fino Kaposvár férfi röplabdarangadó.

A nyitójátszmát végig kézben tartotta a vendég Fino Kaposvár, s ha némi ráadás után is, de a Demeter-egylet fordulhatott előnnyel. A második szettet is jól kezdte a Fino, ám a házigazda kecskemétiek – a soraikban albán válogatott feladóval és spanyol légióssal – előbb egyenlítettek, majd elhúztak öt ponttal (21–16). A játékrész végén mégis a kaposváriak örülhettek, akik végül ezt a játszmát is kevéske túlórázás után húzták be.

Eleinte még úgy tűnt, hogy a harmadik felvonásban véget is ér a találkozó, ám a nagyot hajrázó hazaiak szépítettek. A jelek szerint ezzel – ahogy mondani szokás – el is lőtték a puskaporukat. A negyedik játékrészben ugyanis végig a somogyiaknál volt az előny, akik végül 106 percnyi játék után ünnepelhettek.

A Fino Kaposvár – amely már csak egyedül veretlen a csoportjában, vagyis hibátlanul zárta az első kört – vezére ezúttal is Nagy Péter volt, aki 24 pontot termelt, míg Bozóki Bence 16-ot szerzett. A házigazda Kecskeméti RC legeredményesebb játékosa Pesti Marcell volt 25 pontjával.

Folytatás két hét múlva, amikor is duplázik majd a Fino; előbb szombaton Szolnokon, majd másnap Debrecenben szólítják őket pályára.

Kecskeméti RC: Deliu (4), Krupánszki (–), Szabó M. (5), Pesti M. (25), Lopez Sanchez (10), Gacs (12). Csere: Deák M. (liberó), Kara (liberó), Gönczi (11). Vezetőedző: Dávid Zoltán.

Fino Kaposvár: Keen (7), Horváth K. (6), Nagy J. (7), Nagy P. (24), Bozóki (16), Kalmár Á. (4). Csere: Pápai P. (liberó), Kiss M. (liberó), Bögöly (4). Vezetőedző: Demeter György.