Kecskeméten szerzett előnyt a Fino!

Idegenben aratott 3-1-es győzelmet, ezzel előnybe került a bajnokság harmadik helyéért kiírt csatában a Fino férfi röplabdacsapata. A kaposváriak 108 perces ütközet végén kerekedtek felül.

Az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc első felvonása előtt mindkét oldalon nagyon fogadkoztak, és külön érdekessége volt a csatának, hogy a kecskemétieket egy kaposvári edző vezette csatába, a túloldalon pedig volt kecskemétiek készültek főszerepre. A Fino jól felkészült erre a mérkőzésre, és a fegyelmezett játék eredményeként előbb az első, majd a második szettet is sikerült megnyernie. A harmadik játszmában a házigazda járt előrébb a pontgyűjtésben, és az elején megszerzett előnyt sikerült a végéig megőrizni. A negyedik játékrész hozta a legtöbb izgalmat: a KRC az elején és a közepén is előrébb járt, és már 22:21 arányban is vezetett. A somogyiak ezúttal a végén is úgy teljesítettek, ahogy kell, és a ráadásban végül kiharcolták a győzelmet. Ifjabb Nagy Péter 24 pontot gyűjtött, Bozóki Bence pedig 20 egységig jutott. Folytatás csütörtökön 18 órától a kaposvári városi sportcsarnokban.