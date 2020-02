Kemény csata vár a Csurgóra a budakalászi csarnokban

Budakalászon vendégeskedik a Csurgó csapata a hétvégén.

Mind a két csapat vesztes mérkőzésből érkezik a találkozóra, a hazai gárda Balatonfüreden maradt alul, míg a Csurgó alaposan megszorongatta a MOL Pick Szeged együttesét, de legyőznie nem sikerült a bajnokaspiránst.

Sajnos a csurgóiak hosszú időre elveszítették kiváló jobbszélsőjüket Marko Vasicsot aki kézközépcsont törést szenvedett a szegediekkel vívott nagy csatában. A csapat másik jobbszélsője Gebhardt Ádám még rehabilitációját végzi, így a fiatal Bazsó Péterre számíthatnak csak a vendégek.

Péter a Csurgói KK saját nevelésű 19 éves játékosa, aki már egy ideje együtt edz a felnőtt csapattal, most pedig lehetőséget kap arra, hogy tétmérkőzésen is bizonyítsa a tehetségét. Nem könnyű meccs vár a Csurgóra a hétvégén, hiszen a hazaiak a bentmaradásért küzdenek, és ahhoz pontokat kell szerezniük akár nagyobb csapatok ellen is.

Forgách Gyula fiatal csapata akár boríthatja is a papírformát, ezért a Csurgónak a találkozó első pillanatától keményen kell küzdenie, hogy elhozza a bajnoki pontokat. A Budakalász együttese ezen a találkozón vendégül látja az Ezüstcipó Focisuli fiatal hallássérült játékosait, akik a együtt vonulnak be a kézilabda csapat játékosaival. A találkozót szombaton 18 órakor rendezik a budakalászi sportcsarnokban.