Kérdéses Király-Tálas Zsuzsanna játéka a DVTK ellen

A pont nélkül álló DVTK együttesének otthonába látogat vasárnap 18 órakor az 1. MCM-Diamant Kaposvár a női röplabda Extraliga harmadik fordulójában.

A somogyiak egy győzelemmel és egy Nyíregyháza elleni, idegenbeli vereséggel kezdték a legfelsőbb osztály küzdelmeit. A lányok legutóbb a balatonfüredi Szent Benedek Röplabda Akadémiát fogadták, s úgy is magabiztosan győztek, hogy nem számíthattak csapatkapitányukra, Király-Tálas Zsuzsannára, a helyét a mérkőzésen a fiatal Kalmár Viktória vette át. A válogatott feladónak derékfájdalmai vannak, így arra is figyelve, hogy hosszú még a szezon, várhatóan kihagyja a miskolci fellépést is, így ismét a tizenkilenc esztendős karmester kaphat szerepet. Ahogy az akadémisták, úgy a DVTK elleni meccs is minden bizonnyal jó tapasztalatokkal szolgál majd a fiatal játékosnak.

A hazaiak a nyitányon a 3–1-re kikaptak Balatonfüreden, majd papírforma vereséget szenvedtek az Újpesti TE otthonában. A játékoskeretüket böngészve egy ismerős névvel is találkozhatunk, Mészáros Zsófia ugyanis a Kaposvári Röplabda Akadémián sajátította el a sportág alapjait.

Más-más célokért küzd tehát a Diamant és a borsodi alakulat, így Király-Tálas Zsuzsanna nélkül is természetesen győzni utazik el idegenbe a kaposvári csapat.