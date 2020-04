Kertészeti tippeket is adnak a gyerekeknek

A növendékek hetek óta távol vannak a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémiától, ám a nevelőtanárok egyik fiatalnak sem engedték el a kezét.

Egész évben sokrétű feladatot látnak el a kollégiumi nevelőtanárok, akik a gyerekek tanulásában, mentális felkészítésében, illetve a mindennapos nehézségek megoldásában is segítséget nyújtanak – írta a neka.hu. Nincs ez másként most sem, annak ellenére, hogy a növendékek hetek óta távol vannak Balatonboglártól. Ahogy Sikler Gyula kollégiumi intézményvezető elmondta, számukra sem egyszerű a különleges helyzetben felmerülő kihívásoknak megfelelni.

– Nem túlzás azt mondani, hogy jelentősen megváltozott a kollégiumi nevelőtanárok munkája az elmúlt hetekben – nyilatkozta a NEKA honlapján Sikler Gyula. – A feladatok száma megnőtt, hiszen a csoportos helyett most egyéni foglalkozásokat tartanak a kollégák. A hétköznapokban egyszerűen és jól működő személyes kommunikációt, tanulást, lelki tanácsadást most virtuálisan kell megoldani. Ideális esetben rögtön megoldást lehet találni egy beszélgetés során a felmerülő nehézségekre, most ezt távolról kell menedzselni. Valamennyi kollégám lelkes, és igyekszik kihozni a maximumot az adott helyzetből, még az idősebb munkatársak is megtanulták a digitális eszközök használatát.

Mindent megtesznek azért, hogy a gyerekek eligazodjanak a sok információ között..

– Nekünk is egy újfajta rendszerhez kellett alkalmazkodnunk, de az első és legfontosabb, hogy nyomon kövessük azokat a digitális felületeket, amin a gyerekek hozzáférnek a különböző tanórai anyagokhoz – tette hozzá az intézményvezető. – A kollégiumban már kialakultak azok a módok, ahogy például a szövegértésben, tananyag-feldolgozásban segítünk, különösen matematikában, ahol meg kell érteni különböző feladattípusokat. Ezen felül most valóságos információhalmaz zúdul a növendékekre, fontos feladatunk ezekből kiszűrni azokat az adatokat, amelyek hasznosak lehetnek számukra a digitális tanulás során. Informatív honlapokat, linkeket ajánlunk számukra, megkönnyítve ezzel a tanulmányi munkát.

Nemcsak a tanulásban, az élet egyéb más területein is jó tanácsokkal látják el a fiatalokat.

– Ahogy eddig a kollégiumban, úgy a mostani helyzetben is figyelnünk kell a gyerekek személyiségfejlesztésére – hangsúlyozta a NEKA hivatalos oldalán Sikler Gyula. – Igyekszünk javaslatokat tenni a megnövekedett szabad­idő megfelelő eltöltésére, arra, mit lehet kihozni az otthoni bezártság okozta kényszerű helyzetből, hiszen sok esetben a szüleik dolgoznak, nap közben nincsenek velük. Örömteli, hogy kreatív ötletek is születnek a bezártságnak köszönhetően, volt például olyan kollégám, aki kertészkedési tippeket adott a diákoknak, de folytatva a kollégiumi kézimunkás szakköröket, többen otthon is alkotnak valamit saját kezűleg. Érkezett olyan szülői visszajelzés is, hogy hazaérve a munkából a gyermek az itteni főzőtanfolyamon tanult édességgel várta őket, aminek nagyon örültünk.

Ha kell, lelki segítséget is nyújtanak a fiataloknak a NEKA szakemberei

– Az akadémistáink lelkének ápolása megszokott a kollégiumban, hiszen a hétköznapokban egyfajta pótszülői feladat is hárul a nevelőtanárokra – emelte ki. – Ezt most felváltotta a mentálhigiénés segítő szerep. A tanulási időt gyakran plusz félórás beszélgetés követi, ennek során a gyerekek elmondhatják, mi okozott nekik problémát aznap, mi bántja őket, mi az, amit esetleg nem a szülővel szeretnének megbeszélni, mi pedig meghallgatjuk és kitartásra biztatjuk őket. Úgy érzem, a legfontosabb feladatunk odafigyelni rájuk, hogy a jelen helyzetben hogyan tudják feldolgozni ezt a fajta bezártságot, és hogyan tudnak megfelelni abban a követelményrendszerben, ami most kialakult.