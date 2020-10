Későn hajrázott, így kikapott a Rákóczi

A Szeged-Csanád Grosics Akadémia csapatát fogadta a Kaposvári Rákóczi FC a labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II. 13. játéknapján. A somogyi zöld-fehérek az első és az utolsó negyed órában is kiválóan játszottak, de ez kevés volt a sikerhez.

Az időjárás nem fogadta a kegyeibe a találkozót, hiszen tipikus szomorkás, esős őszi estében indult kilencven perces útjára a labda a Rákóczi-stadionban. Az álmosító idő ellenére a pályán lévők nem engedték ásítozni a nézőket, hiszen nagy elánnal vetették bele magukat az összecsapásba. A kaposváriak átadták a területet, próbálták kicsalogatni a szegedieket és gyors ellentámadással meglepni őket. Ez kifizetődőnek látszott, hiszen Nemanja Andric és Balázs Zsolt is rendszeresen túljutott a védőkön. Az utolsó passzokba, vagy éppen a befejezésbe csúszott csak némi hiba, mint, ahogy Szakály Attila átlövésénél, ami centikkel kerülte el a bal kapufát.

A kontrák mellett a hazai pontrúgások is veszélyesek voltak, mivel előbb Nagy János szabadrúgását ütötte ki a jobb alsóból Varga Bence, majd az ezt követő szöglet után Szarka Ákos csúsztatott a bal kapufára, s ekkor még csak alig voltunk túl az első tíz percen. Ezt követően viszont már idomult a ködös, őszi estébe a mérkőzés, még úgy is, hogy a szegediek egyre jobban domináltak, s egy lesgólra is futotta az erejükből.

A fordulást követően erősödött a vendégek fölénye, ráadásul egyre többször alakítottak ki veszélyt Pogacsics Krisztián kapuja előtt, s a hazaiak hálóőrének is egyre többször kellett játékba avatkoznia. Egy órányi játékot követően pedig siker koronázta a Szeged próbálkozásait. Dobos Áron kapott egy tértölelő átadást a jobb szélen, majd a tizenhatoson belül megforgatta Nagy Jánost és középre gurított, ahol a becsúszó Varjas Zoltán lábáról épp Simon Ádám elé került a labda, aki három méterről kegyetlenül fel is varrta a léc alá. Ez a gól megfogta a hazai csapatot, s pár perc múlva csak Pogacsics Krisztián bravúrján múlt, hogy Kóródi Nándor lövése nem talált utat a bal alsóba. A szöglet után viszont a zöld-fehérek kapusa is tehetetlen volt, hiszen a kipattanót ismét Dobos Áron adta középre, ahol a felszabadítani igyekvő Varjas Zoltán a saját kapujába belsőzött. A mérkőzés hajrájában azonban újra magára talált a Rákóczi, de ez előtt még egy ritkán látható jelenet játszódott le a pályán: Horváth Tibor játékvezető, ugyanis lesántikált az oldalvonal mellé, ahol a hazaiak orvosi stábja próbált segíteni a meghúzódott sípmesternek. A lelátó meg is jegyezték, hogy, ha sikerül meggyógyítani, akkor cserébe fújjon be egy büntetőt. Ez azonban nem ment, így a negyedik számú játékvezető, Sipos Tamás dirigált az utolsó percekben. A tizenegyes azonban összejött a Kaposvárnak, hiszen a büntetőterületen belül Szilvási Péter buktatta Szarka Ákost, de ekkor már a hosszabbításban jártunk. A jogos büntetőt Balázs Zsolt váltotta gólra, s ezt követően mindent egy lapra tett fel a Rákóczi. Ezt majdnem siker koronázta, de az utolsó szöglet után Varjas Zoltán közelről célt tévesztett, így megszakadt a somogyiak három meccs óta tartó veretlenségi sorozata.