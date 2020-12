Készen állnak a nagy kupakalandra a kaposvári lányok

Sara Klisurát, Adela Helicset, Bodovics Hannát és Szpin Renátát kérdeztük az 1. MCM-Diamant Kaposvár Challenge-kupa megméretése előtt.

Szerdán 17 órakor a a cseh élvonal egyik legjobbja, a TJ Ostrava ellen lép pályára a Kaposvár Arénában az 1. MCM-Diamant Kaposvár a női röplabda Challenge-kupa buborékban rendezett nyolcaddöntőjében. A találkozót a Digisport1 élőben közvetíti. Ha a somogyiak nyernek, akkor másnap azaz csütörtökön 16 órakor a legjobb négy közé jutásért lépnek pályára a Nitra (szlovák)–Skopje (macedón) összecsapás győztesével.

– Ez egy kiváló tapasztalatszerzési alkalom és egyben nagy lehetőség is a csapatunk számára – mondta Sara Klisura, az 1. MCM-Diamant Kaposvár szerb klasszisa. – Az európai kupákban játszani mindig hatalmas dolog egy játékos számára, hiszen különböző nemzetek csapatai, játékosai ellen léphet pályára, s ez jó alkalom a fejlődésre. Ezért remélem, hogy szerdán és csütörtökön is minőségi röplabdát láthatnak majd tőlünk a szurkolóink, akik a tévé előtt szoríthatnak majd értünk.

A röplabdázó sokszor játszott már nemzetközi porondon.

– Ezek az összecsapások mindig valami újat mutatnak, amiből nagyon sokat lehet tanulni – tette hozzá. – Az első európai kupatalálkozómat nagyon fiatalon, 16-17 évesen a Spartak Szabadka játékosaként abszolváltam, s akkor (is) Sasa Nedeljkovic volt az edzőm. Szívből kívánom, hogy minden csapattársam élvezze az előttünk álló Challenge-kupa-kihívást.

– Nagyon izgatott vagyok, hogy Európában is megmutathatjuk magunkat – fogalmazott Adela Helics, a somogyi együttes ütője. – Készen állunk a mérkőzésekre, jó formában vagyunk és kiváló ritmusban zajlottak az edzések. Annak pedig külön örülök, hogy itthon harcolhatjuk ki a legjobb négy közé jutás.

Adela Helics három idényben is bejutott aktuális együttesével a Bajnokok Ligájába és két szezonban a CEV-kupa küzdelmeibe is belekóstolhatott. Szerinte a nemzetközi szereplés mindig óriási élménye és így nagy motivációt jelent. – Remélem, sikeresek leszünk a tornán, s ott lehetünk a final fourban is– zárta mondandóját a szeb kiválóság.

– Nagyon várjuk, hogy megmutathassuk nemzetközi porondon is a tudásunkat – emelte ki Bodovics Hanna, a Diamant centere. – Nem lesz könnyű dolga a csapatnak, hiszen erős ellenfeleink vannak, de úgy gondolom, hazai pályán, jó játékkal meg tudjuk szerezni a győzelmet. Nagy lehetőség ez a csapatnak. Jó tapasztalat lesz egy kicsit belenézni, milyen tudással rendelkeznek az európai csapatok. Szerencsére már többször játszhattam külföldi gárdák ellen, a legjobb eredményem Békéscsabán volt, CEV kupa 4-be kerültünk. Remélem új csapatommal, a Kaposvárral is szép eredményt érünk majd el.

– Korabban szerepeltem már a CEV-kupában, Mevza-kupában illetve a Challenge-kupában is – mondta Szpin Renáta, az MCM liberója. Az idén egy óriási lehetőség előtt állunk, mindenképpen szeretnénk kiharcolni a negy közé jutás! Történelmi siker kenne a klubnak es a varosnak is – ezzel kelünk és ezzel fekszünk! Csak ez a cél lebeg a szemünk előtt! Sajnáljuk, hogy szurkolóink nem lehetnek velunk, de értük is fogunk harcolni, hogy a későbbiekben velük együtt éljük át a sikereket!