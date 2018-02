Két góllal volt jobb a Balatonfüred a tartalékos Csurgónál

Két gólos vereséget szenvedett a Balatonfüredi KSE otthonában a Csurgói KK férfikézilabda-csapata az élvonalbeli bajnokság újabb fordulójában.

Sok játékosát volt kénytelen nélkülözni Bencze József a Füred elleni találkozón, de bízott abban, hogy a harcara fogható játékosai mindent el fognak követni, hogy jól szerepeljenek a Balaton-parti gárda otthonában. Örömteli volt azonban az, hogy decemberi műtétje óta felépült Hanusz Egon, ha rövid időre is, de pályára léphetett.

A várakozásnak megfelelően füredi góllal indult a találkozó, amelyre Hadziomerovic majd az immár magyar állampolgár Vasics találata felet. Nagy küzdelem zajlott a pályán, nehezen bírtak egymással a csapatok. A hosszú gólcsendet Kasparek törte meg, majd Bóka is betalált, így a vezetést is átvette a hazai alakulat. Ezt követően kisebb előnyt alakított ki a Füred, és Bencze József vezetőedző egyből időt is kért, hogy rendezzék a sorokat. Ez csak annyira volt elegendő, hogy a kialakult pár gólos előnyét nem tudta növelni a Csoknyai- legénység. Sajnos ez csak a 25. percig tartott, amikor Bóka vezérletével többször is betalált a BKSE, így tetemes, öt gólos előnyről várhatta a folytatást.

A második játékrész két csurgói góllal indult, melyre Hornyák büntetője volt a válasz. Kiválóan védekezett a Balatonfüred, a csurgóiaknak minden találatért meg kellett küzdeni, így ha csak kis lépésekben, de elkezdte a zárkózást a somogyi együttes. Az ötvenedik percben felcsillant a remény, hogy talán sikerül szép eredményt kiharcolni, ám Fazekas remek védéseivel tartotta a hazai csapatot. A véghajrába két gólos hazai vezetéssel mentek az együttesek, és bár a vendégek mindent elkövettek Topic találata végleg eldöntötte a két pont sorsát. Bár mind a két alakulat sok hibával játszott, és a papírforma is hazai győzelmet jósolt a Csurgó megnehezítette a Balatonfüred dolgát és méltó ellenfél volt a találkozón. A hazai sikerhez kellettek a bravúrok és az egyéni jó megoldások, főleg a végjátékban.

– Nagyon jól felkészült a játékunkból a Csurgó, így egy nagyon jól játszó csapat ellen sikerült itthon tartanunk a fontos két bajnoki pontot – nyilatkozta a meccs után Csoknyai István. – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, mert messze vagyunk még az őszi formánktól. Az első félidő hajrájában megszerzett előnyünkből a második félidei jó védekezésünknek köszönhetően sikerült két gólt megőriznünk. Nagyon akartuk a győzelmet, de még van min javítanunk.

– Nagy csatában maradtunk alul a mai találkozón – értékelte a találkozót Bencze József, a Csurgói KK vezetőedzője. – Az első félidő utolsó öt percének gyenge támadójátéka miatt veszítettünk, de a második játékrészben nyújtott teljesítményünkkel már elégedett vagyok. Ezt kell átmentenünk a következő találkozóra, mert erre lehet építeni.

Kevés volt a jobb teljesítmény a második félidőben

Balatonfüredi KSE–Csurgói KK 23–21 (13–8)

Balatonfüred, 600 néző. Vezette: Herczeg, Südi

Balatonfüredi KSE: Fazekas – Hornyák 4 (3), Kasparek 3, Topic 3, Debreczeni 2, Szita 1, Bóka 7. Csere: Andó (kapus), Németh B. 1, Kancel, Varsandán, Karvackij, Szemjonov, Kemény 2, Déber, Máthé. Vezetőedző: Csoknyai István.

Csurgói KK: Balogh T. – Vaszics 1, Pavlovics, Hadziomerovic 5, Oslak 1, Ferreira 3, Radjenovics 7 (4). Csere: Balogh Á., Bartucz (kapusok), Vasvári, Varjú 1, Hanusz 1, Manojlovity, Jerebie, Tóth A. 2, Géczi. Vezetőedző: Bencze József.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 1–2. 9. p.: 3–3. 15. p.: 6–3. 20. p.: 8–6. 26. p.: 9–8. 34. p.: 15–10. 43. p.: 17–14. 48. p.: 18–16. 55. p.: 19–17.

Kiállítások: 10, ill. 8 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 6/4.