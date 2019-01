Két kulcsjátékosával már hosszabbított a Csurgó

Leimeter Csaba személyében jobbátlövőt igazolt a Csurgói KK Borut Oslak és Antonijo Kovacevic pedig szerződést hosszabbított a somogyi klubbal.

Leimeter Csaba a 2019/2020-as szezontól Csurgóra igazol, jelentette be hivatalos honlapján a somogyi együttes. A 24 éves kézilabdázó – fiatal kora ellenére – már több mint 140 alkalommal lépett pályára a felnőtt NB I-ben, ahol 17 évesen az FTC-PLER csapatában mutatkozott be. Jó pár fővárosi év után 2016-ban előbb Tatabányára igazolt a jobbátlövő, majd egy szezon után a Budakalásznál folytatta pályafutását, ahol másfél éve játszik. Ebben a szezonban tizenhárom bajnoki és kettő Magyar Kupa-mérkőzésen lépett pályára, ezeken a találkozókon összesen 42 alkalommal talált az ellenfelek kapujába. Leimeter Csaba 1 plusz 1 éves szerződést kötött a Csurgói KK-val.

Nem csak az új igazolást, hanem két szerződés-hosszabbítást is bejelentett a somogyi csapat. A közönség egyik kedvencének számító Borut Oslak két és fél éve, a francia első osztályból érkezett Csurgóra. Azóta hatvan tétmérkőzésen szerepelt a klubban és ezeken a találkozókon már 160 gólnál jár a szlovén irányító, aki a CSKK történetének első külföldi csapatkapitánya volt.

Antonijo Kovacevic februárban igazolt Csurgóra, ezt követően pedig 26 mérkőzésen 76 alkalommal örvendeztette meg a szurkolókat. A zágrábi születési balszélső védekezésben is fontos láncszeme a csapatnak, hiszen szélsőként kettes pozícióban is bevethető az idén magyar állampolgárságot is igényelő kézilabdázó.

Borut Oslak egy, Antonijo Kovacevic pedig egy plusz egy éves hosszabbítást írt alá.

Meglehetősen hosszú őszt zárt a Csurgó, hiszen a szeptemberi kezdés óta 19 tétmérkőzést játszott: tizenhárom bajnokit, öt Liga Kupát és egy Magyar Kupa-találkozót. Az összesített mérleg tizenhárom győzelem, kettő döntetlen és négy vereség. Az utóbbiak közül a Mezőkövesd elleni kupakiesés a legfájóbb, hiszen ezen kívül csak a minden téren előttük járó Tatabánya, Szeged és Veszprém trió múlta felül a CSKK-t. A bajnokságban eddig 18 pontot gyűjtöttek, mely hattal több, mint a tavaly ilyenkor megszerzett pontjaik száma. Ez – holtversenyben, ám jobb egymás elleni mutatóval – a negyedik helyet jelenti, a verseny azonban rendkívül szoros a legjobb hatba kerülésért.

Bajnoki találkozókon átlagban 27 gólt lőttek, s 26-ot kaptak, utóbbi mutatón sokat ront a Veszprémtől kapott 32 és a Szegedtől kapott 36 találat. Góllövésben a Vasics, Astrashapkin, Cehte hármas áll az élen 87, 56 és 44 góllal, szerb-magyar jobbszélső ráadásul nemcsak a házi, hanem a bajnokság összesített góllövőlistáját is vezeti.

A Liga Kupában eddig hibátlanul teljesítettek, s ezzel meg is nyerték a csoportjukat, így az is eldőlt, hogy a D csoport második helyezettjével játszanak majd a csoportmérkőzések után. Ebben a sorozatban Hanusz Egon 30, Nagy Szabolcs pedig 24 góllal számít a legeredményesebb csurgói játékosnak.

A Csurgói KK következő bajnoki mérkőzése február 2-án, szombaton 18 órakor lesz, amikor is a Telekom Veszprém látogat a Sótonyi László Sportcsarnokba.

