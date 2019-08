Két nap alatt hat meccset játszanak a vízilabdázók

Hazai környezetben ugorhat vízbe a Kaposvári VK együttese a Benu Magyar Kupa C csoportjában.

A kétnapos kaposvári rendezésű tornán a házigazda KVK mellett a Budapest Honvéd, a Szeged és a Vasas Plaket csapatai szállnak harca a csoportgyőzelemért, hiszen csak az első helyezett jut tovább.

– Egy kőkemény alapozáson vagyunk túl – nyilatkozta Surányi László, a Kaposvári VK vezetőedzője. – A játékosoknak nehéz dolguk volt, hiszen a felkészülés elején napi négy edzésünk volt, majd szépen lassan vettünk vissza ebből. A héten a Debrecennel készültünk együtt, amivel lezártuk a felkészülést. Próbáltam a legjobb tudásom szerint felkészíteni a csapatot, ez most hétvégén kiderül, hogy mire is elég, az biztos, hogy én élveztem az eddigi munkát. A Magyar Kupában nem a legkönnyebb csoport a miénk, egy nemes feladat lesz ezzel a három csapattal megmérkőzni.

– Úgy gondolom, hogy a Magyar Kupa is egy felkészülés számunkra a bajnokságra, hiszen ott akarunk jó teljesítményt nyújtani – mondta Baj Marcell, a Kaposvári VK játékosa. – A szezon során lesz olyan, hogy sok pihenő is vár majd ránk, de olyan is, amikor egy hét alatt három meccset kell majd játszanunk, erre az időszakra készülünk.

A Benu férfi Magyar Kupa C csoportjának menetrendje. Szeptember 1., vasárnap 10.30: Honvéd–Kaposvári VK. 12.00: Szeged–Vasas Plaket. 16.00: Kaposvári VK–Szeged. 17.30: Vasas Plaket–Honvéd. Szeptember 2., 10.00: Kaposvári VK–Vasas Plaket. 11.30: Szeged–Honvéd.